Алексею Текслеру презентовали показательный двор без освещения

Временно исполняющему обязанности губернатора Алексею Текслеру презентовали благоустроенную дворовую территорию на Комсомольском проспекте и улице Красного Урала. Но с приходом тьмы никто не может увидеть этот показательный двор и с трудом добирается до своего жилья.

Двор был отремонтирован в рамках программы «Формирование современной городской среды» в 2018 году. Но до настоящего момента на этой дворовой территории не работает освещение.

Местный житель пожаловался, что во дворе собираются «синяки» и обычным людям пройти мимо такой компании порой даже небезопасно. Мужчина дважды обращался в администрацию, но никакой реакции от властей на его обращение не последовало.

Другой местный житель пожаловался, что во дворе дорожки сделаны под наклоном, там постоянно скапливается вода и в сырую погоду домой приходится возвращаться с сырыми ногами.

Алексей Текслер поручил главе Курчатовского района разобраться со всеми обозначенными проблемами.

Кроме того, чуть ранее (в сквере) пенсионеры попросили врио губернатора вернуть садовые маршруты на Комсомольском проекте. Он сказал, что принял информацию к сведению и разберётся.

Правда, непонятно, почему с такими мелкими вопросами не разобрались местные власти. И почему для их решения необходима была личная встреча с главой региона. В неосвещенном дворе на Комсомольском Алексей Текслер пристыдил главу Челябинска Владимира Елистратова за то, что городские власти не смогли сделать элементарного - объяснить жителям причины отсутствия света на дворовой территории. Видимо, новый глава региона пока не знает, что администрация в Челябинске не привыкла напрямую общаться с жителями. Пришла пора этому учиться?