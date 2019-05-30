Алексею Текслеру поступил социальный заказ от жителей Тракторозаводского района

Жители Тракторозаводского района Челябинска просят врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера оказать содействие в организации оздоровительного массажного центра на имеющейся рабочей площадке корейской компании по адресу: Салютная, 10.

Коллективное обращение жителей района поступило в администрацию главы региона вчера, 29-го мая. Его передал областным властям на рассмотрение челябинский общественник Андрей Филатов.

Суть проблемы в следующем. В Челябинске более 15-ти лет работают корейские центры массажных технологий. Их продукцию посетители покупают после ряда ознакомительных сеансов – на них горожанам предоставляется возможность бесплатно пройти курсы лечебных процедур на массажных кроватях. Как отмечают жители Тракторозаводского района, даже ознакомительные сеансы помогают почувствовать себя значительно лучше.

В муниципальных городских поликлиниках ничего подобного нет, поэтому пожилым людям приходится довольствоваться лишь несколькими бесплатными сеансами в корейских центрах. Приобрести их продукцию могут лишь единицы - она стоит очень недешево. Получается, центры работают себе в убыток и закрываются.

В настоящее время в Челябинске остался только один такой центр, на улице Кирова, куда на бесплатные оздоровительные сеансы предлагается ездить и жителям Тракторозаводского района.

Тем временем, подчеркивают авторы обращения, данное направление оздоровительной деятельности крайне востребовано среди жителей Челябинска, особенно среди пенсионеров и людей, имеющих реальные проблемы со здоровьем.

Вопрос создания оздоровительного центра жители Тракторозаводского района уже обсудили - вместе с представителями районной администрации и районного Совета депутатов - на уровне комитета территориального общественного управления.

Авторы обращения считают, что в Челябинске можно и нужно создать муниципальный оздоровительный центр (такой опыт уже есть у других субъектов Российской Федерации).