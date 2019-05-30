Алексею Текслеру поступил социальный заказ от жителей Тракторозаводского района
Жители Тракторозаводского района Челябинска просят врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера оказать содействие в организации оздоровительного массажного центра на имеющейся рабочей площадке корейской компании по адресу: Салютная, 10.
Коллективное обращение жителей района поступило в администрацию главы региона вчера, 29-го мая. Его передал областным властям на рассмотрение челябинский общественник Андрей Филатов.
Суть проблемы в следующем. В Челябинске более 15-ти лет работают корейские центры массажных технологий. Их продукцию посетители покупают после ряда ознакомительных сеансов – на них горожанам предоставляется возможность бесплатно пройти курсы лечебных процедур на массажных кроватях. Как отмечают жители Тракторозаводского района, даже ознакомительные сеансы помогают почувствовать себя значительно лучше.
В муниципальных городских поликлиниках ничего подобного нет, поэтому пожилым людям приходится довольствоваться лишь несколькими бесплатными сеансами в корейских центрах. Приобрести их продукцию могут лишь единицы - она стоит очень недешево. Получается, центры работают себе в убыток и закрываются.
В настоящее время в Челябинске остался только один такой центр, на улице Кирова, куда на бесплатные оздоровительные сеансы предлагается ездить и жителям Тракторозаводского района.
Тем временем, подчеркивают авторы обращения, данное направление оздоровительной деятельности крайне востребовано среди жителей Челябинска, особенно среди пенсионеров и людей, имеющих реальные проблемы со здоровьем.
Вопрос создания оздоровительного центра жители Тракторозаводского района уже обсудили - вместе с представителями районной администрации и районного Совета депутатов - на уровне комитета территориального общественного управления.
Авторы обращения считают, что в Челябинске можно и нужно создать муниципальный оздоровительный центр (такой опыт уже есть у других субъектов Российской Федерации).
«Нашей стране, и особенно нашему региону, нужна прорывная социальная политика. Создание таких оздоровительных центров покажет обществу, что власть действительно заботится о здоровье своего населения, а майские указы президента РФ имеют под собой реальную основу и действительно реализуются на местах. Просим правительство Челябинской области совместно с министерствами здравоохранения и социальных отношений рассмотреть все возможности и варианты финансовой, организационной и административной поддержки в реализации поступившего от населения социального заказа», - отмечают авторы коллективного обращения.