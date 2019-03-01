Андрей Пшеницын: 20 лет на страже финансов Челябинской области

Сегодня, 1 марта, министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын отмечает свой профессиональный юбилей. 20 лет он управляет финансами региона в различных должностях – заместителя, первого заместителя и, наконец, министра финансов.

Приказ о назначении Андрея Пшеницына на руководящую должность 1 марта 1999 года подписал Альфред Галимов, который тогда руководил Главным финансовым управлением Администрации Челябинской области (именно так называлось нынешнее министерство финансов области). Постановление о назначении подписал губернатор Челябинской области Петр Сумин. С тех самых пор и по сегодняшний день можно сказать, что финансы области находятся в надежных руках. Андрей Пшеницын сумел создать крепкую команду, благодаря которой даже в годы жесточайших кризисов область не падала в долговую яму и вот уже второй год заканчивает финансовый год без дефицита бюджета.

Нередко можно услышать, что «финансисты – это сухари до мозга костей». Это не про Андрея Пшеницына, считают коллеги. Он всегда открыт для диалога, готов на пальцах объяснить молодым коллегам все тонкости бюджетного процесса. Вне работы он приятный собеседник и искренне любящий своих дочерей отец. Андрей Пшеницын не зацикливается только на цифрах и подсчетах. В прошлом году команда минфина с ним во главе покорила гору Эльбрус, высота которой составляет более пяти тысяч метров.

Профессионализм Андрея Пшеницына отмечен десятками наград различного уровня. В 2012 году президент России Владимир Путин присвоил ему почетное звание «Заслуженный экономист РФ» за профессиональные заслуги в области экономики и финансов.

Будучи министром финансов Южного Урала Андрей Пшеницын регулярно участвует в работе профессиональных сообществ на федеральном уровне. Входит в состав рабочей группы по совершенствованию межбюджетных отношений при Минфине России, где отстаивает позиции Челябинской области и других уральских регионов.

Фото из открытых источников