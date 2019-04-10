Анонсы на 11 апреля
11-12 апреля в 9:30 часов состоится XI Юридический форум Южного Урала «Профессиональная перезагрузка» по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 26-а, гранд-отель «Видгоф»
11 апреля в 10.00 в пресс-центре «АиФ - Челябинск» (ул. Российская, 67) состоится пресс-конференция по теме открытия туристического сезона
В 12 часов состоится финал VII Всероссийского чемпионата "Лучший сантехник. Кубок России". В программе мероприятия: конкурс профессионального мастерства, концертная программа с участием певицы Анны Семенович и торжественная церемония награждения победителей чемпионата. Вход для зрителей свободный. (Челябинск, Свердловский проспект, 59, Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской)