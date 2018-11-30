Анонсы событий и мероприятий на 1-3 декабря
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 1-3 декабря
1 декабря, суббота.
В 11 часов 30 минут состоится круглый стол в рамках вуз пройдёт научно-практическая конференция «Активный туризм. Проблемы. Перспективы развития индустрии туризма, спелеотуризма и двигательной рекреации». Эксперты и практикующие специалисты обсудят особенности подготовки кадров для индустрии туризма, проблемы и перспективы экскурсионного использования пещер в Свердловской области, экологические проблемы экскурсионных пещер Челябинской области, повышение квалификации педагогов туристско-краеведческой направленности, информационное и картографическое обеспечение активного, образовательного и познавательного туризма. (Братьев Кашириных, 129, конференц-зал первого корпуса ЧелГУ).
В 12 часов состоится V областной фестиваль-конкурс детских театров мод «Подиум д`арт» (ул. Труда 92А, концертный зал Прокофьева).
В 14 часов 30 минут состоится торжественное собрание студенческого спортивного туристского клуба «Саламандр» и федерации спортивного туризма Челябинской области, посвященные 50-летию спелеотуризма Челябинской области (Братьев Кашириных, 129, актовый зал театрального корпуса).
3 декабря, понедельник.
В 9 часов состоится аппаратное совещание администрации города с участием временно исполняющего полномочия главы города Челябинска Владимира Елистратова (г площадь Революции, 2, 5 этаж).
В 10 часов состоится церемония закрытия акции «Вахта памяти-2018». На встрече состоится подведение итогов поискового сезона и передача личных вещей внуку погибшего в годы Великой Отечественной войны красноармейца Мацкова Василия Никоноровича 1903 года рождения (ул. Цвиллинга, 27).
В 17 часов губернатор Челябинской области Борис Дубровский посетит презентацию концепции благоустройства города Челябинска (ул. Труда, 179 (Radisson Blu Hotel, Зал Galaxy, 1 этаж).
Справка.
1 декабря - Международный день борьбы со СПИДом.
1 декабря - День воинской славы России — День победы русской эскадры под командованием П.C. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год).
1 декабря - Всероссийский день хоккея.
1 декабря в народном календаре Платон и Роман Зимоуказатели.
1 декабря – в 1835 году напечатана первая книга сказок Ханса Кристиана Андерсена.
2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства.
2 декабря – День банковского работника.
2 декабря – День сетевика в России.
2 декабря – День 2D-художников.
2 декабря в народном календаре Авдей Радетельэ
3 декабря – Международный день инвалидов.
3 декабря – День Неизвестного Солдата в России.
3 декабря – День юриста в России.
3 декабря – Международный день борьбы с пестицидами.
3 декабря – Всемирный день компьютерной графики.
3 декабря в народном календаре День Прокла.