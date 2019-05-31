Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 1-3 июня

1 июня, суббота

В 10 часов начнется интерактивный проект «Территория здоровья» (Челябинск, площадь Революции).

В 10 часов состоится церемония открытия легкоатлетического Марафона в селе Париж Нагайбакского района. Более тысячи спортсменов со всей страны соберутся в южноуральском казачьем селе, чтобы преодолеть дистанции 42 километра, 21 и 5 километров по пересеченной местности. По традиции каждый участник получит стартовый пакет, футболку, медаль. В абсолютном зачете победитель на марафонской дистанции получит 50 тысяч рублей, полумарафонской – 30 тысяч, пятикилометровке – 20 тысяч рублей (отъезд от ул. Цвиллинга, 22).

В 10 часов 30 минут начнутся открытые областные соревнования Челябинской области по судомоделизму 100 спортсменов со всего региона представят свои модели подводных лодок, гражданских кораблей и военных судов различной комплектации корабли и скоростные лодки (Челябинск, пр. Героя России Родионова, 2, пруд у Кардиоцентра).

В 10 часов стартует «Зеленый Марафон» Сбербанка и начнет работу пресс-шатра (Легкоатлетический манеж имени Елены Елесиной).

С 10 до 14 часов в рамках «Зеленого Марафона» Сбербанка состоятся конкурсы и развлечения от банка и партнеров, Ярмарка добрых дел, мастер-классы, семейный квест «Самый, самый», соревнования по армрестлингу. Запланировано выступление сестер Каймановых, участниц шоу «Голос». Подготовлены интересные аттракционы, которых еще не было в Челябинске. Это гонки на робо-шарах Ollie, которые разгоняются до 25 километров в час и выполняют различные трюки. Быстрая скорость, экстремальные заносы, развороты и много других трюков удивят и увлекут любых участников. Будет аттракцион «Игры разума» для настоящих интеллектуалов. В нем игроки соревнуются головой и силой мысли в прямом смысле слова. Цель игры – сдвинуть шарик на сторону противника (Легкоатлетический манеж имени Елены Елесиной).

В 11 часов 50 минут состоится официальное открытие «Зеленого Марафона». Затем дан старт основного забега на 4,2 километра и предусмотрено выступление специального гостя на сцене, Предусмотрен необычный забег совсем юных спортсменов – двух и трехлетних детей из спортивной школы обучения на беговелах. Запланированы детские старты для двух возрастов – 8-10 и 11-13 лет, дистанции 100 и 200 метров (Легкоатлетический манеж имени Елены Елесиной).

В 12 часов 30 минут начнет работу Полевая кухня и состоится розыгрыш подарков от банка и партнеров в рамках «Зеленого Марафона» Сбербанка (Легкоатлетический манеж имени Елены Елесиной).

В 14 часов – финальный флэшмоб и закрытие «Зеленого Марафона» Сбербанка (Легкоатлетический манеж имени Елены Елесиной).

С 11 до 19 часов в городском парке имени Гагарина Челябинска состоится традиционная благотворительная акция «Белый цветок». Организатор - социальный отдел Челябинской епархии по благословению правящего архиерея. В течение апреля и мая челябинские дети своими руками мастерили белые цветы и брошки из бумаги и ткани. Добровольцы будут вручать посетителям парка по белому бумажному цветку. Взамен каждый желающий сможет внести посильное пожертвование на дела милосердия. Мероприятие будет сопровождаться концертной программой. Целью акции является сбор средств в помощь детям-отказникам, находящимся в детских горбольницах № 1, 7 и 8.

С 11 до 14 часов в городском саду им. Пушкина впервые в России поводится акция «Два Сердца». Цель акции – засвидетельствовать, что жизнь ребенка до рождения так же ценна, как и после рождения, и нуждается в защите. У всех присутствующих на акции будет возможность прикоснуться к настоящему чуду – услышать сердцебиение маленького человечка под сердцем мамы. Планируются игры с аниматорами, праздничная фотозона, мастер-класс для детей по изготовлению двух сердец (справа от главного входа в городской сад им. Пушкина, рядом с площадкой «Лукоморье» и фонтаном «Золотая рыбка»).

В 12 часов стартует фестиваль детского дворового футбола «Метрошка» (ул. Худякова, 31, стадион СШОР №3 по футболу, стадион «Калибр»).

В 12 часов состоится открытие Первого Всероссийского турнира по воздушной атлетике «AirMaster» (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 54 Б).

В 12 часов состоится открытие ХV Уральского культурно-спортивного фестиваля «Дети мира в лучах Сабантуйной мозаики» (Челябинск, горсад имени А.С. Пушкина).

В 13 часов состоится гала-концерт фестиваля «Город детства» (парк им Ю.А. Гагарина).

2 июня, воскресенье.

В 10 часов 30 минут начнутся Областные соревнования по авиационным свободнолетающим моделям в двух возрастных группах – старшей (до 18 лет) и младшей (до 14 лет) в трёх классах моделей. Принимают участие ребята из Челябинска, Магнитогорска, Коркино, Пласта, Южноуральска, Верхнеуральска и Златоуста. Современные планеры уже через три секунды после старта поднимаются в высоту до 100 метров. Модели парят в небесах свободно, как птицы. Задача ребят – предугадать восходящие воздушные потоки, вовремя разогнать модель и отправить её, как говорят сами спортсмены, в свободный лёт. На мероприятии будет возможность пообщаться с курсантами училища и увидеть настоящие самолёты (Централизованный сбор для зрителей у первого КПП аэропорта Шагол).

В 10 часов 30 минут продолжатся открытые областные соревнования Челябинской области по судомоделизму 100 спортсменов со всего региона представят свои модели подводных лодок, гражданских кораблей и военных судов различной комплектации корабли и скоростные лодки (пруд у Кардиоцентра).

В 16 часов состоится открытие фестиваля «Музыкальное лето» (пруд «Девичьи слезы», ул. Агалакова, 39, Семейный сквер).

3 июня, понедельник

В 9 часов начнется аппаратное совещание администрации города с участием Главы Владимира Елистратова (администрация Челябинска, площадь Революции, 2, 5 этаж).

С 9 до 12 часов – донорская акция «Пусть смеются дети», приуроченная к Дню защиты детей. Все желающие смогут поделиться частичкой своей крови с пациентами медицинских учреждений Челябинской области. При себе необходимо иметь паспорт.

Для детей, ожидающих родителей во время сдачи крови, учащиеся Челябинского медицинского колледжа проведут конкурсы и викторины, состоится концерт (Челябинск, пл. Ярославского, 1, около театра оперы и балета).

ДЛЯ СПРАВКИ

1 июня - Международный День защиты детей

1 июня - День Северного флота ВМФ России.

1 июня - Всемирный день родителей.

1 июня - Всемирный день молока.

1 июня - День военно-транспортной авиации России.

1 июня - День создания правительственной связи России.

1 июня - Международный фестиваль Крапивы.

1 июня в православном календаре - День памяти великого князя Димитрия Донского.

1 июня в народном календаре – Иван Долгий.

2 июня – День здорового питания и отказа от излишеств в еде.

2 июня – День мелиоратора в России (первое воскресенье июня).

2 июня в народном календаре – Тимофей Грядочкник.

2 июня – в 1864 году в Москве открыт первый в России зоологический сад.

3 июня - День мелиоратора.

3 июня - Всемирный день велосипеда.

3 июня в православном календаре - Празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери.

3 июня в православном календаре - День равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены.

С 3 по 8 июня проходит Великорецкий крестный ход в честь явления иконы святителя Николая Чудотворца (именуемой Великорецким образом святителя Николая Чудотворца).

3 июня в народном календаре – Оленин день.

3 июня – в 1992 году в России создан Совет безопасности.

3 июня 1785 года - День рождения парашюта.

3 июня 1989 года в 11 километрах от города Аша (Челябинская область) произошла крупнейшая в истории России железнодорожная авария из-за утечки газа из проходящего рядом трубопровода Сибирь – Урал – Поволжье. В результате погибло 575 человек. В 1992 году на месте трагедии был сооружён восьмиметровый мемориал. Ежегодно у памятника жертвам катастрофы проходят траурные митинги.