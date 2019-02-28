Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 1 марта.

В 10 часов состоится II Областной фестиваль сказкотерапии: «Сказка в психологии. Применение метода комплексной сказкотерапии в практической работе педагога-психолога» (Челябинск, ул. Худякова, 20, ГБОУ «Областной центр диагностики и консультирования»).

В 10 часов состоится круглый стол по вопросу застройки берега озеро Горькое, которое является памятником природы областного значения (Челябинск, ул. Кирова, 114, 5 этаж, гербовый зал ЗСО).

В 11 часов начнется проверка мест накопления твердых коммунальных отходов Госжилинспекцией Челябинской области (ул. Воровского, 60).

В 11 часов состоится торжественное открытие и презентация отделения Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27).

В 11 часов – сбор СМИ для освещения уникальных историй реабилитации маленьких пациентов с нарушениями слуха. В программе: общение с пациентами, их родителями, врачами и педагогами-реабилитологами, съемки в центре слуха ЧОДКБ (ул. Блюхера, 42А, поликлиника ЧОДКБ, 4 корпус).

В 12 часов состоится пресс-конференция «Престижный вуз - реальность? Новые возможности для одаренных детей» (улица Васенко, 63, 4 этаж).

В 12 часов состоится пресс-конференция, посвященная любви южноуральцев к таблеткам. Как показали исследования, жители Южного Урала тратят на лекарства в пять раз больше соседей по УрФО. Чем объяснить эту одержимость? (ул. Российская, 67, 9 этаж, пресс-центр «АиФ-Челябинск»).

В 14 часов состоится премьерный показ цикла фильмов «Техника безопасности детей в зимний период» (площадь Революции, 2, 5 этаж, зал заседаний администрации города Челябинска).

В 14 часов состоится открытие выставки «Челябинский театр кукол. Вчера. Сегодня. Завтра». У посетителей появится уникальная возможность прикоснуться к истории театра кукол, расширить свои представления об уникальной профессии артиста-кукловода и увидеть вблизи театральную куклу с ее сложным механизмом (проспект Ленина, 60).

ДЛЯ СПРАВКИ

1 марта - Всемирный день комплимента.