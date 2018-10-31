Анонсы событий и мероприятий на 1 ноября
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 1 ноября.
В 9 часов 15 минут состоится областная научно-практическая конференция, посвященная 70-летию эндокринологической службы Челябинской области. Среди актуальных вопросов конференции: диагностика и лечение ожирения, сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы (ул. Труда, 153, бизнес-отель «Малахит»).
В 10 часов губернатор Челябинской области Борис Дубровский наградит победителей и призеров WorldSkills, EuroSkills и Абилимпикс (ул. Цвиллинга, 27).
В 15 часов состоится пресс-конференция, посвященная всероссийской акции «Ночь искусств». После пресс-конференции для ТВ состоится краткая презентация «Ночи искусств» в музее (ул. Труда,100, исторический музей Южного Урала, галерея между башнями).
В 10 часов состоится торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам. Участие принимает Глава города Челябинска Евгений Тефтелев (администрация Челябинска, площадь Революции, 2, 5 этаж).
В 17 часов 30 минут активисты ОНФ совместно с сотрудниками ГИБДД выйдут на трассу для раздачи световозвращающих фликеров (выезд от исполкома ОНФ, Цвиллинга, 20).
ДЛЯ СПРАВКИ
1 ноября - Международный день вегана (строгого вегетарианца).
1 ноября - День судебного пристава в России.
1 ноября в народном календаре Иванов день. Проводы осени. В этот день отмечается перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского — святого, почитаемого в качестве покровителя болгарского народа.
1 ноября 1899 года на воду спущен крейсер «Варяг» - легенда русского флота.
1 ноября 1998 года создана Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации.