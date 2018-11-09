Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 10-12 ноября.

10 ноября, суббота.

В 10 часов состоится открытие форума новой журналистики «Мёд», в котором примет участие министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов. Программа разделена на два блока: «Дети» и «Профессионалы». Участниками первого станут 50 человек – представители школьных пресс-центров и редакций, второго – 60 молодых специалистов, занимающихся сферой медиа и имеющих опыт работы в данной среде (ул. Молодогвардейцев, 34, отель «Виктория»).

В 15 часов состоится гала-концерт пятого фестиваля «Flamenco de primavera» (Дворец пионеров и школьников на Алом поле, Свердловский проспект, 59, театральный корпус).

В 12 часов состоится торжественная церемония открытия Кубка губернатора Челябинской области по конному спорту памяти П.И. Сумина (п. Кременкуль, ул. Трактовая, 10).

В 17 часов состоится торжественное открытие V Кубка главы Сосновского района по спортивным бальным танцам «Стихия танца» (село Долгодеревенское, ул. Свердловская, д. 15).

В 19 часов 10 минут начнется подведение итогов форума новой журналистики «Мёд» и церемония награждения участников профессионального конкурса медиаспециалистов(ул. Молодогвардейцев, 34, отель «Виктория»).

12 ноября, понедельник.

В 9 часов состоится аппаратное совещание администрации города с участием Главы Челябинска Евгения Тефтелева (площадь Революции, 2, 5 этаж).

В 18 часов 30 минут состоится открытие персональной выставки челябинской художницы Евгении Мигачевой (Камерный театр, улица Цвиллинга, 15)

В 15 часов 30 минут стартует конкурс «Лидер XXI века» (ул. Труда, 153, конгресс-отель «Малахит»).

ДЛЯ СПРАВКИ

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

10 ноября – Всемирный день молодежи

10 ноября – Всемирный день науки за мир и развитие.

10 ноября – Международный день бухгалтерии (День бухгалтера).

10 ноября – в 1885 году немецкие инженеры Даймлер и Майбах установили разработанный ими двигатель внутреннего сгорания на деревянный велосипед, который совершил в этот день свою первую поездку.

10 ноября в православном календаре День памяти великомученицы Параскевы, нареченной Пятница и День памяти преподобного Иова, игумена Почаевского.

10 ноября в народном календаре - Параскева-Пятница, Бабья заступница.

10 ноября 1917 года - День рождения советской милиции.

11 ноября – Всемирный день шопинга.

11 ноября – Международный день энергосбережения.

11 ноября – День экономиста (отмечается с 2015 года).

11 ноября – День работника восстановительного поезда.

11 ноября во многих странах — День памяти погибших в Первой мировой войне, официально известный как День памяти павших (англ. Remembrance Day), или как День поминовения, День перемирия.

11 ноября в народном календаре Аврамий Овчар и Анастасия Овечница.

11 ноября – в 1837 году состоялся пуск первой линии железной дороги от Петербурга до Царского Села. С этого рейса, длившегося 33 минуты, ведут свой отсчет русские железные дороги

11 ноября – в 1918 году завершилась первая мировая война.

11 ноября – в 1973 году ФИФА присудила поражение советской сборной за неявку в Чили на ответный матч отборочного цикла чемпионата мира. Впервые с 1958 года сборной СССР не оказалось среди участников финала мирового первенства.

11 ноября 1983 года появился прототип первого компьютерного вируса.

12 ноября - День работников Сбербанка России.

12 ноября - День специалиста по безопасности в России.

12 ноября - Всемирный день борьбы с пневмонией.

12 ноября отмечается экологический праздник – Синичкин день.

12 ноября в народном календаре - Зиновий и Зиновия.

12 ноября – в 1472 году Великий князь Московский Иван III женился на Софье Фоминишне Палеолог, племяннице последнего византийского императора Константина Палеолог

12 ноября 1803 года Николай Карамзин официально назначен «российским историографом».

12 ноября 1841 года Николай I издал Указ о составлении общего проекта сберегательных касс в России.

12 ноября – в 1910 году первый кинотрюк - каскадер прыгал в Гудзон из горящего воздушного шара.