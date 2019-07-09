Анонсы событий и мероприятий на 10 июля
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 10 июля.
В 8 часов 30 минут начнется прием документов на гранты «Агростартап» и реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (Челябинск, ул. Сони Кривой, 75, областной минсельхоз).
В 10 часов состоится пресс-конференция временно исполняющей полномочия Главы города Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 4 этаж).
В 11 часов министерство экологии Челябинской области проведет «контрольную закупку» по вопросу ограничения доступа граждан к водоемам (сбор у здания минэкологии, пр. Ленина, 57).
В 12 часов состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню российской почты. В торжественном мероприятии примут участие первый заместитель Губернатора Челябинской области Виктор Мамин, первый заместитель председателя Законодательного Собрания региона Юрий Карликанов (Челябинск, ул. Кирова, д. 78, зал органной и камерной музыки «Родина»).
В 12 часов состоится пресс-конференция, посвященная проведению в Челябинске Кубка Азии по пауэрлифтингу. С 13 по14 июля сильнейшие спортсмены России будут бороться с лучшими атлетами азиатских стран (ул. Васенко, 63, 4 этаж).
В 15 часов 30 минут состоится встреча омбудсмена Маргариты Павловой с руководителями НКО Челябинской области (ул. Цвиллинга, 27, правительство Челябинской области, малый зал, 3 этаж).
ДЛЯ СПРАВКИ
10 июля - День воинской славы России - День победы русской армии над шведами в Полтавском сражении.
10 июля в православном календаре - Празднование в честь обретения мощей преподобного Амвросия Оптинского.
10 июля в народном календаре – Самсон Сеногной.
10 июля 1935 года Принято постановление «О Генеральном плане реконструкции Москвы».
10 июля в 1960 году футбольная сборная СССР, победив Югославию, завоевала Кубок Европы.
10 июля – в 1925 году Президиум ЦИК СССР учредил Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС). После распада СССР называется ИТАР-ТАСС.