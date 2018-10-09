Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 10 октября.

В 9 часов состоится торжественное открытие международной научно-практической конференции («ВИПР», улица Елькина, 45А).

В 10 часов 30 минут состоится репетиция премьерной оперы «Паяцы» (пл. Ярославского, 1, Челябинский государственный академический театр оперы и балета им. М.И. Глинки).

В 11 часов 20 минут состоится областной научно-практический семинар «Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» (Администрация Челябинска, площадь Революции, 2, 5 этаж).

В 13 часов 30 минут состоится открытая встреча с неврологом «Как сохранить свою память: простыми словами о сложном» (актовый зал ГКБ № 1, улица Воровского, 16).

В 14 часов состоится торжественное мероприятие, посвященное открытию юбилейного 20-го учебного года в Народном университете Общества «Знание». В программе: выступления почетных гостей, презентация творческих студий и бесплатный концерт для пенсионеров и ветеранов города (Челябинск, ул. Цвиллинга 54, Дворец культуры железнодорожников).

В 15 часов состоится выезд представителей СМИ на открытие детского сада №12 города Еманжелинска после ремонта здания и благоустройства территории (площадь Революции, 4).

В 16 часов состоится подведение итогов реализации в Челябинске федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» на улице Блюхера (отъезд от администрации города в 15.30, площадь Революции, 2).

ДЛЯ СПРАВКИ.

10 октября – Всемирный день психического здоровья.

10 октября 1577 года в Московском Кремле создан Пушечный приказ.

10 октября 1918 года был принят декрет Совета народных комиссаров и постановление президиума Высшего совета народного хозяйства «Об изъятии из обращения общих букв русского языка» (i десятеричное, фита и ять).