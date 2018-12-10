Анонсы событий и мероприятий на 11 декабря
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 11 декабря.
В 11 часов состоится открытие социально-культурного проекта «Доступное искусство» (Пушкинский зал Центральной библиотеки имени Пушкина, улица Коммуны, 69)
В 11 часов состоится пресс-конференция, посвященная переходу Челябинской области на цифровое телевидение (ул. Цвиллинга, 27, малый зал правительства Челябинской области, 3 этаж).
В 14 часов состоится пресс-конференция организаторов акции «#Яза32» (ул. Красная, 4, 6 этаж, пресс-центр «Комсомольская правда»).
В 16 часов состоится встреча с чемпионом мира по армлифтингу Максимом Поповым
У гостей встречи будет шанс победить самого сильного человека Челябинска, обыграв его в гигантскую дженгу (проспект Ленина, 60, публичная библиотека).
В 16 часов состоится открытие форума «Детский лагерь – новое образовательное пространство» (ул. Молодогвардейцев, 34Г, гостиница «Виктория»).
В 17 часов начнут работу секции форума «Детский лагерь – новое образовательное пространство» (ул. Молодогвардейцев, 34Г, гостиница «Виктория»).
В 17 часов состоится церемония вручения премий в сфере молодежной политики «Ювента» (улица Клары Цеткин, 11, 1 этаж).
Справка
11 декабря - Международный день гор.
11 декабря - Международный день танго.
11 декабря в православном календаре День памяти священномученика митрополита Серафима.
11 декабря в народном календаре Сойкин день.
11 декабря 1699 года Петром I учрежден Андреевский флаг в качестве официального флага военного флота России.