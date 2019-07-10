Новости Челябинска и
Челябинской области
Вчера 18:17
Автор:
Любовь Юрина
C
Комментировать

Анонсы событий и мероприятий на 11 июля

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 11 июля.

В 11 часов состоится заседание Общественного совета по региональной части федерального проекта «Старшее поколение» ВПП «Единая Россия» (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, гербовый зал Законодательного Собрания Челябинской области).

В 12 часов состоится пресс-конференция на тему «Микрокредитование: новые правила и их последствия» (ул. Васенко, 63, 4 этаж).

В 13 часов состоится встреча торговых представителей иностранных государств с южноуральскими предпринимателями, занимающимися экспортом (г. Челябинск, ул. Российская, 110, МФЦ «Территория Бизнеса»).

В 14 часов 30 минут Избирательной комиссия Челябинской области рассмотрит вопрос о регистрации кандидата на должность Губернатора Челябинской области Алексея Текслера (Челябинск, Кирова, 114).

Справка

11 июля - Всемирный день народонаселения.

11 июля - Всемирный день шоколада.

11 июля - День художника по свету (День светооператора).

11 июля по народному календарю – Крапивное заговенье.

Автор:
Любовь Юрина
ПРИСЛАТЬ НОВОСТЬ
Показать комментарии
Теги: 
Анонсы