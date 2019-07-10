Анонсы событий и мероприятий на 11 июля
Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 11 июля.
В 11 часов состоится заседание Общественного совета по региональной части федерального проекта «Старшее поколение» ВПП «Единая Россия» (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, гербовый зал Законодательного Собрания Челябинской области).
В 12 часов состоится пресс-конференция на тему «Микрокредитование: новые правила и их последствия» (ул. Васенко, 63, 4 этаж).
В 13 часов состоится встреча торговых представителей иностранных государств с южноуральскими предпринимателями, занимающимися экспортом (г. Челябинск, ул. Российская, 110, МФЦ «Территория Бизнеса»).
В 14 часов 30 минут Избирательной комиссия Челябинской области рассмотрит вопрос о регистрации кандидата на должность Губернатора Челябинской области Алексея Текслера (Челябинск, Кирова, 114).
Справка
11 июля - Всемирный день народонаселения.
11 июля - Всемирный день шоколада.
11 июля - День художника по свету (День светооператора).
11 июля по народному календарю – Крапивное заговенье.