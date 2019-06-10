Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 11 июня.

В 10 часов состоится мастер-класс по введению нового радионуклида первому пациенту. Данный метод будет применяться для борьбы с раком предстательной железы при наличии метастазов в кости (Челябинск, ЧОКЦО и ЯМ, улица Блюхера, 42, главный корпус).

В 12 часов пройдет торжественный прием лучших обучающихся профессиональных образовательных организаций «Ступень к успеху-2019» (Челябинск, резиденция губернатора Челябинской области, улица Цвиллинга, 27, шестой этаж).

В 13 часов состоится встреча члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева с членами межкомиссионной рабочей группы по общественному контролю Общественной палаты Челябинской области (Челябинск, малый зал правительства Челябинской области, улица Цвиллинга, 27).

В 14 часов состоится пленарное заседание X межрегиональной конференции по церковному социальному служению с участием митрополита челябинского и миасского Григория (Челябинск, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, проспект Ленина, 69).

В 14 часов состоится открытие фестиваля «Дни дизайна в Публичке», гостей которого ждут лекция и презентация коллекции лучших немецких музейных каталогов (Челябинск, областная универсальная научная библиотека, проспект Ленина, 60).

В 15 часов при участии члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева состоится мастер-класс с членами участковых избирательных комиссий и общественными наблюдателями (Челябинск, малый зал правительства Челябинской области, улица Цвиллинга, 27).

В 16 часов состоится подведение итогов смотра-конкурса «Чистый город» и награждение победителей главой города Владимиром Елистратовым (Челябинск, площади Революции, 2, пятый этаж).