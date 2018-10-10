Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 11 октября.

В 10 часов состоится пресс-конференция, посвященная IV региональному чемпионату по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс – Южный Урал-2018» (площадь Революции, 4, 4 этаж).

В 12 часов состоится пресс-конференция «Лучшие школы и лучшие педагоги Челябинской области» (ул. Васенко, 63, 4 этаж).

В 14 часов состоится официальное открытие студенческого объединения «Welcome-центр ЧГИК». Проект запускается в целях повышения туристической привлекательности Южного Урала среди молодежи (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36А, аудитория 206).

В 14 часов состоится церемония запуска проекта по переводу крупногабаритного транспорта на сжиженный природный газ (Челябинск, ул. Федорова, 21, стр. 1, территория АГЗС № 16/74 ООО «НОВАТЭК-АЗК»).

ДЛЯ СПРАВКИ

11 октября – Международный день девочек.

11 октября – Всемирный день зрения (отмечается во второй четверг октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения).

11 октября - День Республики Башкортостан

11 октября по народному календарю Харитонов день. В этот день отмечается память преподобного Харитона Исповедника, жившего в 3-4 веках в Иконии (город в Малой Азии).

11 октября 1552 года войска Ивана Грозного взяли Казань, в результате Казанское ханство присоединено к России.

11 октября 1783 года в Петербурге указом Екатерины II была основана Российская академия.

11 октября 1961 года на испытательном полигоне в Семипалатинске был произведен первый подземный ядерный взрыв.