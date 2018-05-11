Анонсы событий и мероприятий на 12-14 мая
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 12-14 мая.
12 мая
В 10 часов состоится чемпионат по футболу среди национальных молодежных команд (Стадион «Центральный»).
В 12 часов состоится пресс-конференция с президентом союза ММА России Фёдором Емельяненко (250-лет Челябинску, 38, ледовая арена «Трактор», конференц-зал 3 этаж).
В 13 часов состоится торжественное открытие чемпионата России по ММА (250-лет Челябинску, 38, ледовая арена «Трактор»).
В 13 часов 30 минут состоится публичное взвешивание участников профессионального турнира (250-лет Челябинску, 38, ледовая арена «Трактор»).
В 14 часов пройдут предварительные поединки участников чемпионата России (250-лет Челябинску, 38, ледовая арена «Трактор»).
13 мая
В 11 часов состоится встреча Хабиба Нурмагомедова с юными спортсменами Челябинской областной федерации ММА (250-лет Челябинску, 38, ледовая арена «Трактор»).
В 17 часов пройдут финалы и профессиональные поединки по ММА (250-лет Челябинску, 38, ледовая арена «Трактор»).
14 мая
В 9 часов состоится аппаратное совещание Администрации города с участием Главы города Челябинска Евгения Тефтелева (Администрация Челябинска, площадь Революции, 2, 5 этаж).
В 10 часов 45 минут эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Челябинской области проведут выездной мониторинг в поселке Черёмушки Красноармейского района Челябинской области (трансфер аккредитованных СМИ от исполкома ОНФ в Челябинской области, Цвиллинга, 20).
В 15 часов состоится V гала-концерт фестиваля творчества учащихся детских школ искусств города Челябинска «Музыка детских сердец» (Театр оперы и балета имени Глинки, площадь Ярославского, 1).
ДЛЯ СПРАВКИ
12 мая - Всемирный день справедливой торговли.
12 мая - Международный день медицинской сестры.
13 мая - День Черноморского флота ВМФ России.
14 мая - День фрилансера в России.