Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 12 апреля.

В 10 часов состоится пресс-подход, посвященный предстоящим тепловым испытаниям в Челябинск. На вопросы журналистов ответит технический директор АО «УСТЭК-Челябинск» Виктор Крылов (офис АО «УСТЭК-Челябинск», улица Энгельса, 3).

В 11 часов состоится показательное оформление компенсационной выплаты за подключение к цифровому телевидению (управление социальной защиты населения Советского района, улица Цвиллинга, 63).

В 11 часов откроется выставка уникальных фотографий «Время в пути», посвященная 85-летию Южно-Уральской железной дороги. На выставке будут представлены архивные фотографии из истории магистрали и воссозданные по их сюжетам современные снимки (железнодорожный вокзал Челябинска, второй этаж).

В 12 часов пройдет онлайн-конференция «День космонавтики в Президентской библиотеке» (Челябинск, Публичная библиотека, проспект Ленина, 60).

В 13 часов состоится мероприятие, посвященное Дню космонавтики, для педагогов и учащихся Челябинска. В программе - интерактивная выставка «История развития радиосвязи: государственная безопасность»; мастер-классы «Изготовление ракетного самолета с пневмопуском», «Проектирование 3D-модели ракеты», «Возможности радиолюбительской связи. На связи МКС», «Спортивная радиопеленгация»; отправка поздравления с Днем космонавтики на международную космическую станцию (Челябинск, дворец пионеров и школьников имени Крупской на Алом поле, Свердловский проспект, 59).

В 15 часов пройдет десятый городской бал кадет (Челябинск, Изумрудный зал Конгресс-отеля «Малахит»).

В 15 часов состоится открытый краеведческий урок «Гагаринский урок: путь в космос», гости которого познакомятся с историей открытия космического пространства и узнают о космонавтах - уроженцах Челябинской области, совершивших выход в открытый космос (Челябинск, Публичная библиотека, проспект Ленина, 60, восьмой кабинет).

В 18 часов состоится научно-популярное ток-шоу «Научные страшилки», основная цель которого - развенчать устойчивые мифы об актуальных проблемах. На мероприятии поговорят о страхах, связанных с космосом и возможным падением небесных тел, а также полетами на самолете и прыжками с парашютом (Челябинск, Публичная библиотека, проспект Ленина, 60).

ДЛЯ СПРАВКИ

12 апреля - День космонавтики. В этот день в 1961 году был совершен первый полет в космос. Советский космонавт Юрий Гагарин находился в околоземном космическом пространстве 1 час 48 минут.

12 апреля - Всемирный день рок-н-ролла.

12 апреля - народный праздник «Иван Лествичник» (если на Ивана Лествичника зацвел одуванчик, значит, лето быстро закончится; если в этот день лошадь пьет много воды - скоро пойдет дождь, а если почти не прикасается, то ближайшие дни будут ясными; если дикие гуси летят высоко, значит, весна и лето будут дождливыми).