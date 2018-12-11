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Автор:
Любовь Юрина
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Анонсы событий и мероприятий на 12 декабря

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 12 декабря.

В 10 часов состоится торжественное награждение победителей конкурса «Россия - страна мечты» (проспект Ленина, 26А, гранд-отель «Видгоф», зал «Магнат»).

В 10 часов состоится выездное совещание по заливке катков (первая точка: Масленникова, 11).

В 10 часов состоится торжественная церемония вручения паспортов юным южноуральцам, приуроченная к 25-летию принятия Конституции Российской Федерации (ул. Цвиллинга, 27, зал торжеств, 6-й этаж резиденции губернатора).

В 11 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания по экологии (Кирова, 114, гербовый зал).

В 12 часов состоится пресс-конференция «12 декабря – день Конституции Российской Федерации» (ул. Васенко, 63, 4 этаж).

В 14 часов состоится торжественная церемония награждения победителей и участников конкурса-программы «100 лучших товаров России» 2018 года (Челябинск, пр. Ленина, 68, банкет-холл «АТТИМО»).

 

Справка.

12 декабря - День Конституции Российской Федерации.

12 декабря в народном календаре Парамон Зимоуказатель.

12 декабря 1993 года в ходе всенародного голосования принята Конституция Российской Федерации.

Автор:
Любовь Юрина
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