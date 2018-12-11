Анонсы событий и мероприятий на 12 декабря
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 12 декабря.
В 10 часов состоится торжественное награждение победителей конкурса «Россия - страна мечты» (проспект Ленина, 26А, гранд-отель «Видгоф», зал «Магнат»).
В 10 часов состоится выездное совещание по заливке катков (первая точка: Масленникова, 11).
В 10 часов состоится торжественная церемония вручения паспортов юным южноуральцам, приуроченная к 25-летию принятия Конституции Российской Федерации (ул. Цвиллинга, 27, зал торжеств, 6-й этаж резиденции губернатора).
В 11 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания по экологии (Кирова, 114, гербовый зал).
В 12 часов состоится пресс-конференция «12 декабря – день Конституции Российской Федерации» (ул. Васенко, 63, 4 этаж).
В 14 часов состоится торжественная церемония награждения победителей и участников конкурса-программы «100 лучших товаров России» 2018 года (Челябинск, пр. Ленина, 68, банкет-холл «АТТИМО»).
Справка.
12 декабря - День Конституции Российской Федерации.
12 декабря в народном календаре Парамон Зимоуказатель.
12 декабря 1993 года в ходе всенародного голосования принята Конституция Российской Федерации.