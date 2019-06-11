Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 12 и 13 июня.

12 июня, среда:

В 10 часов начнутся народные гулянья «Многоликая Россия» (Челябинск, площадь Революции).

В 10 часов пройдет фестиваль дружбы: на одной площадке молодые люди смогут получить самые свежие и актуальные знания в сфере медиа и приобрести эксклюзивные товары от хэндмейдеров (Челябинск, площадь Ярославского).

В 10 часов глава Челябинской области Алексей Текслер проведет церемонию вручения паспортов юным южноуральцам (Челябинск, резиденция губернатора, улица Цвиллинга, 27, шестой этаж).

В 10 часов состоится выездное совещание по вопросам начала работ на объектах улично-дорожной сети в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с представителями подрядчика - ООО «Нижавтодорстрой» (пересечение улиц Худякова и Рабоче-колхозной напротив «Благодатово», Университетская Набережная).

В 11 часов состоится стилизованное шествие регионального управления Росгвардии, приуроченное ко Дню России и 250-летию со дня рождения первого командующего внутренней стражей Российской Империи графа Комаровского (Челябинск, площадь Ярославского - Кировка - Заксобрание региона).

С 11 до 17 часов будет проходить благотворительный фестиваль узбекской народной кухни (Челябинск, пешеходная часть улицы Кирова).

В 12 часов состоится фестиваль «Русского фольклора и культуры» в рамках празднования Дня России с участием главы города Владимира Елистратова (Челябинск, площадь Ярославского).

В 12 часов состоится парад дружбы народов (Челябинск, пешеходная часть улицы Кирова).

В 12 часов состоится акция «В День России с любовью». Каждый желающий сможет получить ироничные открытки о Южном Урале. Волонтеры будут выдавать их за правильные ответы на вопросы об истории праздника и тематические фотографии в социальных сетях (Челябинск, площадь Ярославского).

В 12 часов начнется праздничная программа «Россия твоего сердца» (Челябинск, парк имени Гагарина).

В 12 часов состоится концертная программа «День России» (Челябинск, сад Победы).

В 12 часов начнется праздничный концерт «Россия, мы дети твои!» (Челябинск, парк «Металлург» имени Тищенко).

В 12 часов состоится праздничная программа «День России» (Челябинск, городской сад имени Пушкина).

В 12 часов пройдет праздничная программа «Дети России» (Челябинск, пешеходная часть улицы Кирова).

С 12 часов 30 минут до 17 часов состоится хоровод дружбы народов – им продолжатся народные гулянья «Многоликая Россия» (Челябинск, площадь Ярославского).

В 13 часов начнется концертная программа «Россия! Русь! Великая страна!» (Челябинск, пешеходная часть улицы Кирова).

В 15 часов 30 минут состоится подведение итогов фестиваля-конкурса деревянной скульптуры «Уральский характер» (Челябинск, городской сад имени Пушкина).

В 16 часов 30 минут состоится выступление джазового оркестра под управлением заслуженного артиста Российской Федерации Станислава Бережнова (Челябинск, городской сад имени Пушкина).

13 июня, четверг:

В 10 часов состоится открытие X фестиваля «Фотофест-2019». В этот день гостей ждут персональная выставка московского фотографа Ольги Каменской «Подводный мир» и персональная выставка челябинского фотографа Михаила Трахтенберга «35 лет выдержки» (Челябинск, государственный исторический музей Южного Урала, улица Труда, 100).

В 10 часов пройдет выездное совещание по вопросам благоустройства территории Металлургического района с участием районного главы Сергея Кочеткова (Челябинск, сквер «Юбилейный», у памятника «Афганцам», пересечение Шоссе Металлургов и Черкасской).

В 10 часов состоится пресс-конференция, посвященная масштабной «зачистке» рынка пластической хирургии в России и Челябинской области в частности (Челябинск, улица Российская, 67, девятый этаж).

В 11 часов 30 минут состоится пресс-конференция, посвященная предстоящей отмене долевого строительства - после 1 июля 2019 года строительные компании в России должны перейти на проектное (банковское) финансирование. Участники пресс-конференции расскажут, как застройщики и банки готовятся к новым правилам рынка, что ждет покупателей жилья, как поведет себя «вторичка» в этих условиях рынка, как идет строительство домов, уже начатых в рамках проектного финансирования, с какими сложностями столкнулись застройщики (Челябинск, улица Российская, 67, девятый этаж).

В 12 часов состоится выездное совещание по вопросам эксплуатации надувных батутов с участием депутата челябинской городской думы Александра Галкина, представителями прокуратуры и управления культуры (Челябинск, свободный маршрут).

В 12 часов состоится пресс-конференция на тему «Игнатиевская пещера: древние рисунки в опасности». Она пройдет в преддверии открытия фотовыставки с аналогичным названием, где будут представлены материалы, посвященные древнему палеолитическому святилищу - крупнейшей подземной полости в регионе, где было обнаружено более 50 рисунков с изображениями животных, антропоморфных фигур и знаков (Челябинск, улица Васенко, 63, четвертый этаж).

В 13 часов начнется пленарное заседание форума «Лаборатория наставничества», которое проведут федерация профсоюзов Челябинской области совместно с главным управлением по труду и занятости населения региона (Челябинск, улица Цвиллинга, 46, третий этаж, конференц-зал).

В 14 часов состоится пресс-конференция, посвященная переходу на цифровое телевидение, которое должно сменить аналоговое телевидение 14 октября (Челябинск, площадь Революции, 4, четвертый этаж).

В 14 часов состоится торжественная церемония вручения паспортов в рамках празднования Дня России с участием главы города Владимира Елистратова (Челябинск, площадь Революции, 2, пятый этаж).

В 15 часов состоится презентация централизованной сети антикоагулянтных кабинетов, которые будут заниматься профилактикой тромбозов, с участием главного внештатного специалиста по патологиям гемостаза, руководителя отделения городского отдела гемостаза Натальи Вереиной (Челябинск, ГКБ №11, улица Дзержинского, 15-А).

В 16 часов состоится круглый стол «Открытые детские реанимации: организация совместного пребывания и взаимодействия медицинского персонала с родителями» (Челябинск, конференц-зале Законодательного Собрания региона, улица Кирова, 114, третий этаж).

СПРАВКА

12 июня - День России.

12 июня - Всемирный день борьбы с детским трудом.

Именины 12 июня празднуют Никанор, Василий, Исаакий, Яков.

Именины 13 июня празднуют Борис, Николай, Остап, Роман, Филипп, Кристина.