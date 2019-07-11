Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 12 июля.

В 9 часов в технопарке «Кванториум» состоятся финальные испытания космолётов, разработанных студентами и школьниками. На закрытии Летней международной научной школы ЮУрГУ «Астероидная безопасность» 5 команд представят 5 моделей космического аппарата для посадки на метеорит (Челябинск, улица Орджоникидзе, 50).

В 10 часов 30 минут в Челябинской областной клинической больнице состоится мастер-класс по лечению остросоциальной проблемы – мерцательной аритмии (Челябинск, Воровского, 70 корпус №5 , диагностический центр).

В 11 часов 30 минут состоится подведение итогов, награждение победителей и закрытие Летней международной научной школы Южно-Уральского государственного университета «Астероидная безопасность» (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 50).

ДЛЯ СПРАВКИ

12 июля – Всемирный день бортпроводника гражданской авиации.

12 июля в православном календаре - День славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.

12 июля в католическом календаре - День святой Вероники - покровительницы фотографии (День фотографа).

12 июля в народном календаре – Петров день, Петры–Павлы.

12 июля 1783 года в Петербурге создан Большой театр, получивший впоследствии название Мариинского.

12 июля 1561 года на Красной Площади в Москве освящен Покровский собор, известный также как Храм Василия Блаженного.