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Автор:
Любовь Юрина
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Анонсы событий и мероприятий на 12 октября

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 12 октября.

В 17 часов 30 минут состоится празднование 83-летия Ленинского района (Сквер «Семейный»).

 

ДЛЯ СПРАВКИ

12 октября – Всемирный день зрения.

12 октября - Всемирный день борьбы с артритом.

12 октября - День кадрового работника в России.

12 октября - Всемирный день яйца (отмечают во многих странах мира во вторую пятницу октября).

12 октября - по церковному календарю наступает день преподобного Феофана Милостивого.

12 октября 1810 года в Мюнхене состоялся первый фестиваль пива (сегодня - праздник Октоберфест).

12 октября 1931 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоялось торжественное открытие статуи Христа Спасителя.

Автор:
Любовь Юрина
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