Анонсы событий и мероприятий на 12 октября
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 12 октября.
В 17 часов 30 минут состоится празднование 83-летия Ленинского района (Сквер «Семейный»).
ДЛЯ СПРАВКИ
12 октября – Всемирный день зрения.
12 октября - Всемирный день борьбы с артритом.
12 октября - День кадрового работника в России.
12 октября - Всемирный день яйца (отмечают во многих странах мира во вторую пятницу октября).
12 октября - по церковному календарю наступает день преподобного Феофана Милостивого.
12 октября 1810 года в Мюнхене состоялся первый фестиваль пива (сегодня - праздник Октоберфест).
12 октября 1931 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоялось торжественное открытие статуи Христа Спасителя.