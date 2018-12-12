Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 13 декабря.

В 9 часов состоится заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в городе Челябинске (администрация Челябинска, площадь Революции, 2, 5 этаж).

В 10 часов состоится гастрономический поединок «Семейные традиции новогоднего стола». Известные челябинцы посоревнуются в мастерстве приготовления праздничных блюд. Помогать участникам в приготовлении блюд будут шеф-повара ресторана «Уральские пельмени» (пр. Ленина, 66А).

В 10 часов состоится демонтаж рекламных конструкций и вывесок (первая точка: улица Цвиллинга, 33).

В 13 часов губернатор Челябинской области Борис Дубровский откроет детский технопарк «Кванториум» в Челябинске (ул. Орджоникидзе, 50).

В 14 часов министр социальных отношений Татьяна Никитина подведет итоги развития отрасли в уходящем году и расскажет, какие изменения ждут сферу в следующем году (ул. Воровского, 30, актовый зал).

В 14 часов состоится совещание рабочей группы по решению проблем дольщиков при Правительстве Челябинской области под председательством заместителя губернатора Сергея Шаля. Будут рассматриваться вопросы достройки объектов компаний Александра Сребрянского - Копейск, ЖК «Бриз», ЖК «Радуга» и т.д. (ул. Елькина, 77, министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области).

В 17 часов 30 минут губернатор Челябинской области Борис Дубровский посетит открытие года театра в Челябинской области. В рамках мероприятия состоится открытие выставки театрального костюма (пл. Ярославского, 1, театр оперы и балета имени М.И. Глинки).

ДЛЯ СПРАВКИ

13 декабря 1971 года в Москве состоялась премьера кинокомедии «Джентльмены удачи».

13 декабря Русская Православная церковь чтит память Апостола Андрея Первозванного.

13 декабря в народном календаре Андрей Зимний.