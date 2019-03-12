Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 13 марта.

В 10 часов губернатор Челябинской области Борис Дубровский проведет совещание с руководителями органов местного самоуправления (ул. Цвиллинга, 27).

В 9 часов состоится пресс-конференция, посвященная переходу на цифровое эфирное телевидение (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27, ситуационный центр, 2 этаж).

В 13 часов Челябинское региональное отделение партии «Единая Россия» в рамках форума по «Городской среде» 13 марта организует пленарное заседание «Развитие современной городской среды» с дальнейшим обсуждением и дискуссией по актуальным вопросам (Кирова, 114, 3-й этаж).

В 14 часов состоится награждение победителей городского конкурса социальных проектов «Я – гражданин России» (ул. Доватора, 15, ДК Колющенко).

В 14 часов состоится пресс-конференция, посвященная новой стратегии регионального управления в Уральском банке реконструкции и развития в Челябинске (пр. Ленина, 55а, офис 1202).

В 14 часов 30 минут состоится официальное открытие ХII специализированной выставки «УралСтройЭкспо. Энерго- и ресурсосбережение. ЖКХ – новые стандарты» (ул. Труда, 183, 1 этаж, ТРК «Гагарин-Парк»).

В 15 часов состоится встреча читателей с актерами и режиссерами Челябинского государственного академического театра драмы. Вечер посвящен 95-летию со дня рождения народного артиста России Наума Орлова и приурочен к Году театра (пр. Ленина, 60, Челябинская областная универсальная научная библиотека, 2-й этаж, зал №6).

В 16 часов начнется городское собрание собственников жилья «Нововведения в законодательстве в сфере ЖКХ, вступившие в силу в 2019 году. Работа в системе ГИС ЖКХ. Общественный контроль в сфере ЖКХ» (ул. Труда, 183, 1 этаж, ТРК «Гагарин-Парк»).

ДЛЯ СПРАВКИ

13 марта 1781 года английский астроном Уильям Гершель открыл Уран.

13 марта 1917 года вышел первый номер газеты «Известия».