Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 13 ноября.

В 9 часов состоится открытие лаборатории «ЮУрГУ-Эмерсон». Участвуют: заместитель губернатора Руслан Гаттаров, президент корпорации «Эмерсон» Майкл Трэйн, министр информационных технологий и связи Александр Козлов, генеральный директор ЗАО «ПГ «Метран» Александр Глазырин, ведущие специалисты из России, США, Китая, Франции, Германии, Польши, Мексики, Португалии, Великобритании и Италии (пр. Ленина, 87, ЮУрГУ, корпус 3Б, ауд. 437).

В 9 часов 30 минут состоится пресс-подход к федеральным экспертам и гостям Южно-Уральского гражданского форума (Челябинск, ул. Труда, д. 179, отель «Редиссон Блу», зал Galaxy, 1 этаж).

В 9 часов 45 минут состоится открытие выставки «Цифровая индустрия: решения и технологии» и конференция «Цифровая индустрия: состояние и перспективы развития 2018» (пр. Ленина, 87, ЮУрГУ, холл 3-го этажа главного корпуса).

В 10 начнется Чемпионат по стратегии и управлению бизнесом среди школьников (Global Management Challenge Junior) в МФЦ «Территория Бизнеса» (ул. Российская, 110, к. 1, 2 этаж).

В 10 часов 30 минут губернатор Челябинской области Борис Дубровский примет участие в пленарной дискуссии «Как договориться о желаемом будущем – пути развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области» в рамках Южно-Уральского гражданского форума (Челябинск, ул. Труда, д. 179, отель «Редиссон Блу», зал Galaxy, 1 этаж).

В 10 часов 30 минут состоится пресс-подход заместителя губернатора Руслана Гаттарова и президента корпорации «Эмерсон» Майкла Трэйна в рамках конференции «Цифровая индустрия: состояние и перспективы развития 2018» (пр. Ленина, 87, ЮУрГУ, актовый зал – 2-й этаж главного корпуса).

В 11 часов в Южно-Уральской Торгово-промышленной палате пройдет Круглый стол по борьбе с нелегальной табачной и алкогольной продукцией (г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д.56).

В 13 часов губернатор Челябинской области Борис Дубровский наградит победителей и призёров международных, всероссийских и областных олимпиад по общеобразовательным предметам (ул. Цвиллинга, 27).

В 14 часов - ликвидация несанкционированных свалок в Советском районе с участием главы района Владислава Макарова (первая точка: перекресток ул. Федорова и ул. Профинтерна в пос. Урицкого, далее по свободному маршруту).

В 14 часов состоится открытие международной выставки графики тайваньских художников, посвящённая наступлению Нового года по Восточному календарю - «Восточный календарь». На открытии состоится пресс-подход с куратором выставки Андреем Мартыновым (ул. Труда, 100 Восточная башня, фойе 2 этажа).

В 14 часов состоится открытие первенства УрФО по современному пятиборью среди юношей и девушек в классе двоеборья, троеборья и четырехборья. Соревнования пройдут 13-14 ноября. С полным расписанием соревнований можно ознакомиться на сайте www.favorit74.com (ул. Энгельса 22, легкоатлетический манежУралГУФК)

В 14 часов состоится творческая встреча с рекордсменом Книги рекордов России Игорем Поповым. Челябинский силач удержит на своей голове книжный шкаф с 120 книгами, которые потом будут переданы в дар Публичке (проспект Ленина, 60, зал №3).

В 15 часов 30 минут участники конференции «Цифровая индустрия: состояние и перспективы развития 2018» посетят производственную площадку ПГ «МЕТРАН» (г. Челябинск, Новоградский пр., 15).

ДЛЯ СПРАВКИ

13 ноября - Всемирный день доброты.

13 ноября - Международный день слепых.

13 ноября - День войск радиационной, химической и биологической защиты России.

13 ноября в народном календаре Спиридон и Никодим. В этот день отмечается память преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских.

13 ноября 1872 года вышло в свет первое издание «Азбуки» Льва Толстого.

13 ноября 1921 года основан Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова.