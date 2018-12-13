Анонсы событий и мероприятий на 14 декабря
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 14 декабря.
В 10 часов губернатор Борис Дубровский проведет совещание с главами муниципальных образований (ул. Цвиллинга, 27).
В 10 часов состоится конференция Российского общества онкоурологов (РООУ) в Уральском федеральном округе (Конференц-зал Radisson Blu Hotel, улица Труда, 179).
В 11 часов состоится презентация проекта ледового городка (площадь Революции).
В 12 часов состоится открытие конного манежа Центра иппотерапии и адаптивной верховой езды «Добрая лошадка» (озеро Кременкуль, центр отдыха «Боярская станица», напротив поселка «Родной», 10 км от Шершневского кольца).
В 12 часов 30 минут состоится встреча с активом ветеранов городских советов ветеранов (Администрация Челябинска, площадь Революции, 2, 5 этаж).
В 15 часов губернатор Борис Дубровский посетит праздничное мероприятие, посвященное 75-летнему юбилею ЮУрГУ (пр. Ленина, 76, ЮУрГУ, актовый зал).
В 17 часов губернатор Борис Дубровский посетит праздничное мероприятие, посвященное 80-летию детской областной больницы (площадь Ярославского, 1, театр оперы и балета им. Глинки).
В 17 часов состоится торжественное мероприятие, посвященное 60-летию СШОР № 4 по спортивной гимнастике города Челябинска (Свердловский проспект, 84А).
ДЛЯ СПРАВКИ
14 декабря в народном календаре Наумов день. В этот день отмечается память святого пророка Наума, жившего в Галилее в 7 веке до Рождества Христова. На Руси молились святому Науму, прося «навести на ум» - надоумить, научить.