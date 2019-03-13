Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 14 марта.

В 10 часов в рамках «Дня качества» состоится конференция по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Челябинской, Курганской и Магнитогорских агломерациях. Курган и Магнитогорск участвуют в нацпроекте первый год (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, д. 153).

В 10 часов состоится выезд по вопросу сноса несанкционированных некапитальных объектов с игровыми автоматами (от администрации города Челябинска, площадь Революции, 2).

В 11 часов состоится пресс-конференция, посвященная предстоящему сезону клещевой активности в Челябинской области (ул. Российская, 67, 9 этаж).

В 11 часов состоится подведение итогов областного ежегодного конкурса «Лучшая управляющая компания» (г. Челябинск, ул. Труда, 183, 1-й этаж, ТРК «Гагарин парк»).

В 11 часов состоится заседание рабочей группы по соблюдению прав инвалидов при уполномоченном по правам человека и общественной комиссии при ФКУ «ГБ МСЭ по Челябинской области». Тема - обеспечение территориальной и транспортной доступности здания главного бюро МСЭ по Челябинской области (Челябинск, ул. Красноармейская, 112, Главное бюро медико-социальной экспертизы).

В 11 часов губернатор Борис Дубровский проведет совещание с руководителями общественных приемных, посвященное итогам и перспективам развития (Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 27, зал областных совещаний).

В 12 часов состоится акция, посвященная всемирному Дню почки «Здоровые почки для всех и везде» (ТРК «Горки», улица Артиллерийская, 136).

В 12 часов состоится прямая онлайн-трансляция передачи «Тет-а-тет с Олегом Синицыным. Ирина Аргутина: Четыре степени свободы» (пресс-центр «Гранада Пресс»).

В 12 часов состоится пресс-конференция, посвященная II областному проекту #ТеатрПространствоСвободы (пл. Революции, 4, 4 этаж).

В 12 состоится лекция-концерт известного скрипача, культуролога, эксперта Нобелевского концерта, автора и ведущего программ на телеканале «Дождь» и «Голос России» Михаила Семеновича Казиника для детей из детских домов Челябинска и области. Помимо лекции для детей, будет организована встреча с самим музыкантом и представителями организаторов и партнеров (Челябинск, ул. Труда, 92а, Концертный зал им. С.С. Прокофьева).

В 12 часов 40 минут активисты ОНФ и представители СМИ отправятся в рейд по участкам дорог, которые были отремонтированы в прошлом году, но уже в этом году нуждаются в ремонте. Среди выявленных проблем: люки, которые находятся ниже проезжей части, образуя тем самым ямы, а также некачественный ямочный ремонт (Цвиллинга, 20).

В 13 часов состоится итоговая коллегия управления здравоохранения администрации города Челябинска (ГКБ № 1, улица Воровского, 16, Актовый зал).

В 14 часов состоится открытие тренинговых квартир для подготовки к самостоятельной жизни детей-сирот (Василевского, 27, Центр помощи детям «Акварель»).

В 14 часов состоится открытый краеведческий урок «Южный Урал. Проложи свой экскурсионный маршрут». Спикер – археолог, спелеолог и краевед Владимир Юрин. Мероприятие приурочено к 85-летию области и 75-летию Челябинского регионального отделения Русского географического общества (проспект Ленина, 60).

В 14 часов 30 минут начнется расширенное заседание областного общественного социально-правового движения «За возрождение Урала». В первой части семинара перед «движенцами» выступят представители министерств и ведомств Челябинской области (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27, зал областных совещаний).

В 16 часов 30 минут состоится вторая часть областного общественного социально-правового движения «За возрождение Урала», на котором запланировано выступление губернатора, председателя ЗВУ Бориса Дубровского. Будут представлены лучшие выпускники первой смены образовательных интенсивов ЗВУ для молодежи. Губернатор также проведет церемонию награждения активистов движения, традиционно ответит на вопросы из зала (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж, старое здание, зал областных совещаний).

В 15 часов состоится открытие художественной выставки «Нейрографика мира» и создание коллективной картины в этой технике. Нейрографика – это инструмент решения психологических задач графическим способом, авторский арт-метод для трансформации и моделирования жизни, позволяющий совместить приятное с полезным: решать проблемы и заниматься творчеством одновременно (проспект Ленина, 60).

Справка.

14 марта - Международный день рек (Международный день действий против плотин).

14 марта - Международный день числа «Пи».

14 марта - День православной книги.

14 марта - Всемирный день почки (отмечается ежегодно во второй четверг марта).

14 марта - Овсень малый. В древности славяне встречали Новый год в первый весенний день - 1 марта, по новому стилю это 14 марта.