Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 14 мая

С 9 часов 14 мая до 24 часов 19 мая все желающие смогут бесплатно, быстро, анонимно пройти тестирование на ВИЧ в медпункте на первом этаже железнодорожного вокзала Челябинска. Пункт тестирования будет работать круглосуточно.

В 10 часов состоится круглый стол «Готовность к пожароопасному сезону: проблемы профилактики и тушения возгораний на территории области» (ул. Кирова, 114, Законодательное Собрание Челябинской области, конференц-зал на 3 этаже).

В 11 часов 15 минут состоится торжественное открытие финала всероссийской олимпиады профмастерства по направлению «Техника и технологии строительства». Участие примут исполняющий обязанности министра образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов, представители министерства просвещения РФ (Челябинск, ул. Горького, 38, ДУМ «СМЕНА»).

В 12 часов состоится пресс-конференция «43-й Ильменский фестиваль авторской песни» (ул. Васенко, 63, 4 этаж).

В 13 часов сбор СМИ на экспресс-экскурсию по «Бережливой поликлинике» ЧОКБ. Специалисты расскажут, как удается организовать потоки пациентов с учетом рабочего времени врачей, как пациенту из области попасть на межкабинетные консультации, минуя общую регистратуру, как сориентироваться в сложной системе центров и кабинетов, как возможно принять более тысячи пациентов в день и еще столько же оформить на госпитализацию. А также зачем в поликлиниках нужны браслеты, как в отелях и как с помощью полиса самостоятельно пройти регистрацию на прием (ул. Воровского, 70, корпус 1, поликлиника ЧОКБ).

В 14 часов состоится круглый стол «Цветущий город», мероприятие проводится по вопросам благоустройства и озеленения города жителями и предпринимателями (администрация Челябинска, площадь Революции, 2, 4 этаж, 401 кабинет).

ДЛЯ СПРАВКИ

14 мая - День фрилансера в России.

14 мая в народном календаре – Еремей Запашник.

14 мая 1643 года после смерти короля Людовика XIII на французский престол вступает Людовик XIV, которому всего лишь 4 года.

14 мая 1692 года произошел спуск первого военного корабля на Руси, построенный построен трудами самого Петра I и 16 солдат Преображенского полка.

14 мая 1853 года в США запатентовано сгущённое молоко.