Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 14 ноября.

В 9 часов 20 минут состоится сбор СМИ для освещения второй в регионе пересадки сердца. Замена органа будет проведена 65-летней женщине из Карталов

(ул. Воровского, 70, корп. 5, диагностический центр Челябинской областной больницы).

В 10 часов состоится конференция по сахарному диабету второго типа. Спикеры расскажут о современном состоянии проблемы, типах переедания, принципах правильного самоконтроля у пациентов и влиянии заболевания на печень. Гости мероприятия смогут посетить «Территорию здоровья» (она будет работать до 14 часов) и пройти необходимые медицинские обследования (ул. Лесопарковая, 6, бизнес-отель «Парк Сити»).

В 10 часов будет произведен демонтаж информационных конструкций, расположенных на фасаде дома и не соответствующих принятому Гордумой дизайн-коду. Демонтаж осуществляет МКУ Служба демонтажа и землеустройства администрации города с участием депутатов Челябинской городской Думы (ул. Кирова, 9).

В 10 часов состоится брифинг «Как создать город, в котором хочется остаться?»

В 11 часов состоится закрытие регионального конкурса «Лидер XXI века» (ул. Кирова, 114, Законодательное собрание Челябинской области, 5 этаж).

В 19 часов 30 минут состоится презентация книги с дополненной реальностью «Рок Челябинска» и презентация клипа «Счастливый рок» (проспект Ленина, 60, зал №1).

ДЛЯ СПРАВКИ

14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом.

14 ноября - День социолога в России.

14 ноября - Международный день логопеда.

14 ноября - День географических информационных систем (День ГИС).

14 ноября - 14 ноября в народном календаре Кузьминки. В этот день отмечается память двух братьев, святых бессребреников Космы и Дамиана, живших во второй половине 3 - начале 4 веков.

14 ноября 1936 года на базе Центрального бюро погоды образован Центральный институт погоды.