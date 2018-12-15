Анонсы событий и мероприятий на 15-17 декабря
Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 15-17 декабря.
15 декабря, суббота.
В 10 часов заместитель губернатора – министр общественной безопасности Челябинской области Олег Климов вручит новую спецтехнику и оборудование Поисково-спасательной службе Челябинской области. На территории поисково-спасательной службы будут проходить показательные выступления спасателей с использованием нового оборудования и техники (ул. Дегтярёва, 58Б).
В 12 часов состоится седьмой фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу зимнего». Принимает участие губернатор Борис Дубровский и ВИП-главы Челябинска Владимир Елистратов (Центральный парк культуры и отдыха имени Гагарина).
В 14 часов состоится АнтиЕГЭ. В Публичной библиотеке южноуральцы смогут проверить свои знания по пельменям, мультфильмам и сериалам. Сдать АнтиЕГЭ сможет любой желающий – от первоклассника до профессора. Основной упор сделан на то, чтобы «экзамен» оказался максимально весёлым (проспект Ленина, 60, публичная библиотека).
16 декабря, воскресенье.
В 12 часов состоится нарезка льда для главного ледового городка Челябинска (Шершневский каменный карьер, заезд от плотины под «кирпич»).
17 декабря, понедельник.
В 9 часов состоится аппаратное совещание администрации города с участием временно исполняющего полномочия главы города Челябинска Владимира Елистратова (администрация Челябинска, площадь Революции, 2, 5 этаж).
В 10 часов губернатор Челябинской области Борис Дубровский вручит государственные премий Челябинской области в сфере культуры и искусства (ул. Цвиллинга, 27).
В 10 часов состоится открытие музея Челябинской областной больницы. На мероприятии можно будет узнать, за что были расстреляны пять главных врачей ЧОКБ, подержать в руках трофейные скальпели, настоящий дефибриллятор и первые кардиостимуляторы ,познакомиться с врачебными династиями и примерить столетний костюм медсестры (ул. Воровского, 70, административный корпус, каб. 102).
СПРАВКА.
15 декабря - День риэлтора в России.
15 декабря - Международный день чая.
15 декабря - День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.
15 декабря 1972 года - День образования организации ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП).
15 декабря в народном календаре День Аввакума.
15 декабря 1905 года в Санкт-Петербурге основан «Пушкинский Дом».
15 декабря 1966 года открыт спутник Сатурна Янус, который называют «двуликим».
16 декабря в народном календаре Иван Молчальник. В этот день православные люди отмечают память преподобного Иоанна Молчальника.
16 декабря 1931 года цыганский театр-студия «Ромэн» получил статус профессионального театра.
16 декабря 1946 года Кристиан Диор открыл в Париже модный дом.
17 декабря - День Ракетных войск стратегического назначения Вооруженных Сил России.
17 декабря - День сотрудников Государственной фельдъегерской службы России.
17 декабря - День памяти cвятой великомученицы Варвары.
17 декабря в народном календаре Варварины морозы.