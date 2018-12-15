Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 15-17 декабря.

15 декабря, суббота.

В 10 часов заместитель губернатора – министр общественной безопасности Челябинской области Олег Климов вручит новую спецтехнику и оборудование Поисково-спасательной службе Челябинской области. На территории поисково-спасательной службы будут проходить показательные выступления спасателей с использованием нового оборудования и техники (ул. Дегтярёва, 58Б).

В 12 часов состоится седьмой фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу зимнего». Принимает участие губернатор Борис Дубровский и ВИП-главы Челябинска Владимир Елистратов (Центральный парк культуры и отдыха имени Гагарина).

В 14 часов состоится АнтиЕГЭ. В Публичной библиотеке южноуральцы смогут проверить свои знания по пельменям, мультфильмам и сериалам. Сдать АнтиЕГЭ сможет любой желающий – от первоклассника до профессора. Основной упор сделан на то, чтобы «экзамен» оказался максимально весёлым (проспект Ленина, 60, публичная библиотека).

16 декабря, воскресенье.

В 12 часов состоится нарезка льда для главного ледового городка Челябинска (Шершневский каменный карьер, заезд от плотины под «кирпич»).

17 декабря, понедельник.

В 9 часов состоится аппаратное совещание администрации города с участием временно исполняющего полномочия главы города Челябинска Владимира Елистратова (администрация Челябинска, площадь Революции, 2, 5 этаж).

В 10 часов губернатор Челябинской области Борис Дубровский вручит государственные премий Челябинской области в сфере культуры и искусства (ул. Цвиллинга, 27).

В 10 часов состоится открытие музея Челябинской областной больницы. На мероприятии можно будет узнать, за что были расстреляны пять главных врачей ЧОКБ, подержать в руках трофейные скальпели, настоящий дефибриллятор и первые кардиостимуляторы ,познакомиться с врачебными династиями и примерить столетний костюм медсестры (ул. Воровского, 70, административный корпус, каб. 102).

СПРАВКА.

15 декабря - День риэлтора в России.

15 декабря - Международный день чая.

15 декабря - День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

15 декабря 1972 года - День образования организации ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП).

15 декабря в народном календаре День Аввакума.

15 декабря 1905 года в Санкт-Петербурге основан «Пушкинский Дом».

15 декабря 1966 года открыт спутник Сатурна Янус, который называют «двуликим».

16 декабря в народном календаре Иван Молчальник. В этот день православные люди отмечают память преподобного Иоанна Молчальника.

16 декабря 1931 года цыганский театр-студия «Ромэн» получил статус профессионального театра.

16 декабря 1946 года Кристиан Диор открыл в Париже модный дом.

17 декабря - День Ракетных войск стратегического назначения Вооруженных Сил России.

17 декабря - День сотрудников Государственной фельдъегерской службы России.

17 декабря - День памяти cвятой великомученицы Варвары.

17 декабря в народном календаре Варварины морозы.