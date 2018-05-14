Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 15 мая.

В 8 часов 20 минут состоится отъезд представителей СМИ в Челябинский городской бор на посадку леса в рамках акции «Всероссийский день посадки леса» (Энгельса, 54, Главное управление лесами Челябинской области).

В 11 часов состоится пресс-конференция «Какими фестивалями запомнится лето-2018?» (Российская, 67, пресс-центр «АиФ-Челябинск», 9 этаж).

В 12 часов первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин наградит призеров первенства Европы по боксу (Цвиллинга, 27).

В 13 часов состоится награждение победителей конкурсов сайтов и годовых отчетов социально ориентированных НКО, организаторами которых выступили Управление общественных связей Правительства Челябинской области, Челябинский региональный Ресурсный центр для социально ориентированных некоммерческих организаций, Общественная палата Челябинской области, Челябинское областное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» и Челябинское областное общественное социально-правовое движение «За возрождение Урала» (правительство Челябинской области, Цвиллинга, 27, 4 этаж, большой зал).

В 13 часов 30 минут состоится награждение победителей конкурса «ОМК-Партнерство», организованное АО «Трубодеталь» (правительство Челябинской области, Цвиллинга, 27, 4 этаж, большой зал).

В 14 часов на площадке Общественной палаты Челябинской области состоится заседание межведомственной рабочей группы, в рамках которого будет проведен подробный анализ всех территорий, которые могут войти в «зеленый пояс» мегаполиса (малый зал правительства Челябинской области, Цвиллинга, 27, 3 этаж).

В 14 часов состоится пресс-конференция «Генетические отклонения у детей: один новый для региона диагноз и анализ тенденций» (пресс-центр ОТВ, площадь Революции, 4, 4-й этаж).

В 14 часов состоится пресс-конференция, посвященная запуску «Предчувствия» (площадь Революции, 2, кабинет 401).

В 15 часов состоится присвоение звания «Образцовый детский коллектив Челябинской области» (Цвиллинга, 27).

ДЛЯ СПРАВКИ

15 мая - Международный день семей.