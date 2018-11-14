Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 15 ноября.

В 9 часов в рамках информационно-образовательной акции, посвященной Дню отказа от курения и профилактике хронических обструктивных болезней легких, откроется «Территория здоровья» (ТРК «Горки»).

В 11 часов состоится сбор СМИ накануне Дня недоношенных детей для освещения истории двойняшек, родившихся недоношенными с экстремально низкой массой тела (800 и 900 граммов). Врачи ЧОДКБ долгие недели боролись за их жизнь и здоровье, теперь малыши догоняют в развитии сверстников и радуют родителей (ЧОДКБ, ул. Блюхера, 42А).

В 11 часов состоится пресс-конференция «Банкротство, как спасение от кредитного рабства» (Челябинск, пл. Революции, 4, 4-й этаж).

В 14 часов состоится открытие художественной выставки «Магия японского текстиля: узоры шёлка и парчи». В экспозиции: японский текстиль, кимоно, куклы, живопись, оригами, шары тэмари и текстильные панно (проспект Ленина, 60, зал №3).

В 15 часов губернатор Борис Дубровский примет участие в XXVI отчетно-выборной конференции ЧООСПД «За возрождение Урала» (большой зал Законодательного собрания, ул. Кирова, 114).

В 16 часов состоится дискуссионная площадка по выбору объектов инфраструктуры для ремонта и благоустройства Центрального района в рамках проекта губернатора Бориса Дубровского «Реальные дела» (администрация Центрального района, улица Коммуны, 89).

В 17 часов состоится торжественное мероприятие, посвященное празднованию 30-летия со дня основания Музея памяти воинов-интернационалистов (Актовый зал Челябинского государственного промышленно-гуманитарного техникума имени Яковлева, улица Машиностроителей, 31).

В 17 часов 40 минут губернатор Борис Дубровский посетит МФЦ «Территория Бизнеса» (ул. Российская, 110, корп. 1, 2 эт.).

СПРАВКА.

15 ноября - Всероссийский день призывника.

15 ноября - День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью в России.

15 ноября -Всемирный день философии.

15 ноября - День вторичной переработки.

15 ноября - День отказа от курения (отмечается ежегодно в третий четверг ноября в ряде западных стран мира).

15 ноября - Празднование в честь иконы Божьей Матери Одигитрия, именуемой Шуйской.

15 ноября в народном календаре Акиндин и Пигасий. В этот день православные люди отмечают память святых Акиндина, Пигасия и с ними 7 тысяч мучеников, пострадавших за христианство в 4 веке.

15 ноября 1932 года в Казанском соборе в Ленинграде открылся Музей истории религии.

15 ноября 1933 года в Москве началось регулярное движение троллейбусов.

15 ноября 1934 года в СССР состоялась первая звуковая телепередача.