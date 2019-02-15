Анонсы событий и мероприятий на 16-18 февраля
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 16-18 февраля
18 февраля, понедельник
В 99 часов состоится аппаратное совещание администрации города с участием исполняющего полномочия главы Челябинска Владимира Елистратова (площадь Революции, 2, 5 этаж).
ДЛЯ СПРАВКИ
16 февраля – в 1968 году в городе Хейливиль (штат Алабама) появилась первая телефонная служба спасения - телефон 911.
16-17 февраля - в 1923 году археологическая экспедиция англичан, снаряженная лордом Карнарвоном и возглавляемая Говардом Картером, вскрыла вход в гробницу фараона Тутанхамона.
17 февраля – в 1876 году Джулиус Вольф из Истпорта (шт. Мэн) изготовил первые консервы с сардинами.
18 февраля - День работников транспортной милиции.
18 февраля – в 1979 году в Сахаре выпал снег.
18 февраля – в 1930 году американский ученый Клод Томбо обнаружил 9-ю планету Солнечной системы - Плутон.