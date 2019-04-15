Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 16 апреля.

В 10 часов состоится официальное открытие регионального этапа Open Innovations Startup Tour. Ожидается, что мероприятие посетят лучшие эксперты, предприниматели и бизнес-тренеры в сфере инноваций. Технологические предприниматели Южного Урала смогут представить свои проекты менторам, инвесторам и экспертам «Сколково» (ул. Труда, 179, отель «Radisson Blu Челябинск»).

В 12 часов начнутся презентации решений стартапов для ЖКХ и Умного города в рамках стартовавшего регионального этапа Open Innovations Startup (ул. Труда, 179, отель «Radisson Blu Челябинск»).

В 13 часов состоится пресс- конференция, посвящённая III Георгиевскому спортивно-патриотическому фестивалю (Челябинск, Орджоникидзе, 54Б, пресс-центр ГТРК «Южный Урал»).

В 13 часов 30 минут начнется менторская сессия в рамках стартовавшего регионального этапа Open Innovations Startup. Открытая зона для общения с менторами, возможность представить свой проект экспертам и инвесторам, откорректировать бизнес-модель, получить советы по привлечению инвестиций и улучшить работу над проектом (ул. Труда, 179, отель «Radisson Blu Челябинск»).

В 14 часов состоится Круглый стол «Умные цифровые решения для промышленности и производства» в рамках стартовавшего регионального этапа Open Innovations Startup (ул. Труда, 179, отель «Radisson Blu Челябинск»).

ДЛЯ СПРАВКИ

16 апреля - Всемирный день голоса (World Voice Day). Этот праздник посвящён феномену голоса человека и его роли в жизни людей.

16 апреля в народном календаре Никита Водопол, Угощение водяного.

1934 года учреждено почетное звание Герой Советского Союза.

16 апреля 2004 года на звонницу Троице-Сергиевой Лавры поднят новый «Царь-колокол».