Анонсы событий и мероприятий на 16 июля
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 16 июля.
В 11 часов состоится пресс-конференция «Итоги выдвижения и регистрации кандидата на должность губернатора Челябинской области Константина Нациевского» (Челябинск, ул. Советская 16А, 4 этаж, обком КПРФ).
В 13 часов начнется пресс-конференция, посвященная проведению в Челябинской области фестиваля народных напитков. Он пройдет 19-20 июля на базе отдыха «Курочкино» (Челябинск, ул. Васенко, 63, 4-й этаж).
В 14 часов глава Челябинской области Алексей Текслер проведет церемонию вручения государственных наград Российской Федерации и наград Челябинской области (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27, правительство области).
ДЛЯ СПРАВКИ
16 июля 1054 года произошел окончательный раскол Христианской Церкви - на римско-католическую и православную.
16 июля в народном календаре Мокий и Марк, Стожары.
16 июля 1748 года Михаил Ломоносов впервые сформулировал «всеобщий естественный закон» – закон сохранения материи.
16 июля 1945 года на полигоне в Лос-Аламосе произведен первый в мире ядерный взрыв.
16 июля 1965 года с космодрома Байконур успешно осуществлён первый запуск ракеты-носителя Протон, которая вывела на околоземную орбиту советский научно-исследовательский спутник Протон-1.