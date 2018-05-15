Анонсы событий и мероприятий на 16 мая
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 16 мая.
В 8 часов 20 минут состоится отъезд представителей СМИ в Челябинский городской бор на вторую посадку леса в рамках акции «Всероссийский день посадки леса» (Энгельса, 54, Главное управление лесами Челябинской области).
В 9 часов стартует акция «День молодого донора» в рамках южноуральского молодежного марафона «Донорство со студенческой скамьи» (УралГУФК, Труда, 168/3).
В 10 часов состоится сбор СМИ для освещения истории спасения пациента, попавшего в ЧОКБ сразу с двумя смертельно опасными диагнозами: расслоение аорты и тромбоз сонной артерии (ЧОКБ, Воровского, 70, корпус 5).
В 10 часов состоится выезд эксперта министерства труда РФ Игоря Безруких для оценки опыта Челябинска по включению детей с ограниченными возможностями в среду здоровых ровесников (Цвиллинга, 27).
В 11 часов состоится пресс-конференция, посвящённая вопросам распространения ВИЧ-инфекции в южноуральском регионе (пресс-центр «АиФ-Челябинск», Российская, 67, 9-й этаж).
В 11 часов состоится круглый стол по вопросам лечения злокачественных новообразований мочеполовой сферы у мужчин и женщин (ЧОКЦО и ЯМ, Блюхера, 42, главный корпус).
В 12 часов состоится пресс-конференция «Стартовала посевная кампания в Челябинской области» (областной пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», Васенко, 63, 4 этаж).
В 14 часов состоится встреча с руководителем управления Росприроднадзора по Челябинской области Виталием Курятниковым (Красноармейская, 111, «Большая редакция» медиахолдинга «Гранада Пресс»).
В 15 часов состоится высадка сосен в Литературном сквере Публичной библиотеки (проспект Ленина, 60, Литературный сквер Публичной библиотеки).
В 16 часов Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области проводит торжественное награждение победителей Конкурса детских рисунков «Нарисуй свою дорогу» (Елькина, 77, министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, актовый зал).
ДЛЯ СПРАВКИ
16 мая - День биографов.