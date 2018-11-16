Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 17-19 ноября

17 ноября, суббота.

В 11 часов в областном перинатальном центре отпразднуют День белого лепестка. Он посвящен Дню недоношенного ребенка. В центр пригласили 80 семей с детьми, которые родились недоношенными в ОПЦ. Малыши уже выросли и даже готовят выступления на празднике. Также в программе поздравления, подарки, общение с докторами и их «выпускниками» (ул. Воровского, 70, стр. 12, 5 этаж, актовый зал перинатального центра).

В 12 часов 30 мину состоится открытие зимнего сезона 2018/2019 на Солнечной долине, где 23-24 февраля пройдет этап кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс.

В 11 часов состоится фестиваль кошек (Челябинск, пр. Ленина 41-а, Дом архитектора).

18 ноября, воскресенье.

В 12 часов 30 минут состоится турнир по футболу в поддержку детей с сахарным диабетом (СК «Восход», улица Новороссийсская, 81).

19 ноября, понедельник.

В 9 часов состоится аппаратное совещание администрации города с участием главы города Челябинска Евгения Тефтелева (Администрация Челябинска, площадь Революции, 2, 5 этаж).

В Камерном театре состоится творческий вечер известного челябинского писателя и краеведа Кирилла Шишова. В программе прозвучат произведения в исполнении актеров Камерного театра и самого автора, артисты театра современного танца покажут несколько миниатюр.

ДЛЯ СПРАВКИ

17 ноября - Международный день студентов.

17 ноября - Международный день недоношенных детей.

17 ноября - День участковых уполномоченных полиции в России.

17 ноября в народном календаре Ерема - сиди дома. В этот день отмечается память двух священномучеников — Никандра, епископа Мирского, и пресвитера Ермея.

17 ноября 1757 года в Петербурге учреждена Академия художеств (сегодня – Российская Академия Художеств).

17 ноября 1948 года крейсер «Аврора» ставится на вечную стоянку у Петраградской набережной на Большой Невке.

18 ноября в России официально празднуют День рождения Деда Мороза. Считается, что именно 18 ноября на его вотчине - в Великом Устюге - в свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы.

18 ноября - Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

18 ноября в народном календаре День Ионы. В этот день отмечается память святителя Ионы, архиепископа Новгородского, игумена Отенской пустыни.

18 ноября 1699 года Петр I издал Указ о добровольной записи на службу в солдаты «изо всяких вольных людей».

18 ноября 1775 года издан манифест о новом областном делении России - империя разделилась на 50 губерний.

18 ноября 1842 года издан указ о построении первого постоянного моста через Неву – Благовещенского.

18 ноября 1870 года первая официальная линия голубиной почты связала Тур и Париж.

18 ноября 1971 года фирма Intel выпустила свой первый микропроцессор - модель 4004.

19 ноября - Международный мужской день.

19 ноября - День ракетных войск и артиллерии в России.

19 ноября - День работника стекольной промышленности России.