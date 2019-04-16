Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 17 апреля.

В 9 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по строительной политике (Челябинск, Кирова, 114, гербовый зал).

В 9 часов сбор СМИ для освещения темы «Уникальное оборудование на вооружении нейрохирургов»: интраоперационный нейрофизиологический мониторинг дает возможность непрерывно наблюдать за функциональным состоянием нервной системы пациента для минимизации ее повреждения. В программе: презентация единственного аппарата в регионе, комментарии специалистов, демонстрация установки электродов перед удалением опухоли головного мозга в условиях операционной (пр. Победы, 287, холл главного корпуса, ОКБ №3).

В 10 часов состоится заседание правительства Челябинской области (ул. Цвиллинга, 27).

В 10 часов состоится конкурс технологических стартапов в рамках второго дня регионального этапа всероссийского Open Innovations Startup Tour «Цифровой регион» (Челябинск, ул. Труда, д.179, Radisson Blu Hotel).

В 11 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по законодательству (Челябинск, Кирова, 114, каб. 504).

В 11 часов открывается выставка «Избушка. Коттеджное строительство». Застройщики расскажут о строительстве и развитии загородных поселков, риэлторы посоветуют, где лучше покупать недвижимость или землю, а представители банков - сколько это будет стоить. Сразу после пресс-конференции будет официальное открытие выставки. Вице-губернатор Сергей Шаль, министр строительства области Виктор Тупикин, глава Челябинска Владимир Елистратов осмотрят экспозицию (ДС «Юность», центральное фойе, конференц-зал).

В 11 часов 30 минут состоится демонтаж незаконных рекламных вывесок, принимает участие депутат Челябинской городской Думы Александр Галкин.

В 12 часов состоится торжественное открытие регионального этапа Всероссийской акции «Вахта Памяти - 2019» (Аллея Славы у мемориала «Вечный огонь»).

В 12 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по промышленной политике (Челябинск, Кирова, 114, каб. 502).

В 13 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экономической политике (Челябинск, Кирова, 114, гербовый зал).

В 13 часов состоится пресс-конференция, посвящённая III Георгиевскому спортивно-патриотическому фестивалю (Челябинск, Орджоникидзе, 54Б, пресс-центр ГТРК «Южный Урал»).

В 13 часов начнется троллинг-сессия «Все, что хотели знать о «Сколково», но стеснялись спросить» в рамках второго дня регионального этапа всероссийского Open Innovations Startup Tour (Челябинск, ул. Труда, д.179, Radisson Blu Hotel).

В 13 часов состоится открытие XVI Специализированной выставки «IZBUSHKA! Коттеджное строительство. Мебель. Деревообработка». В этом году на выставке будет представлено рекордное число участников – более 150 компаний (Челябинск, Свердловский пр., 51, ДС «Юность»).

В 13 часов состоится открытый краеведческий урок «Челябинск начала XX в.».

Мероприятие приурочено к 110- летию выхода в свет карманного справочника «Весь Челябинск и его окрестности» и 85-летию Челябинской области. Проведет урок краевед, член совета по культурному наследию при Госкомитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области, координатор группы «Архистраж» Юрий Латышев (Челябинск, пр. Ленина, 60, отдел краеведения (зал № 8, 2-й этаж) Челябинской областной универсальной научной библиотеки).

В 13 часов 30 минут начнется гранд-финал конкурса, определение лучшего технологического стартапа региона в рамках второго дня регионального этапа всероссийского Open Innovations Startup Tour (Челябинск, ул. Труда, д.179, Radisson Blu Hotel).

В 14 часов начнется церемония награждения победителей и участников конкурса Open Innovations Startup Tour (Челябинск, ул. Труда, д.179, Radisson Blu Hotel).

В 14 часов 30 минут состоится торжественная церемония награждения лауреатов выставки и конференции «Евразийские ворота России – Шаг в будущее, ЮНИОР».

В 16 часов состоится презентация проекта «Цифровой волонтер» по подключению цифрового телевидения пожилым челябинцам (Воровского, 36, 2 этаж, офис «Я волонтер»).

В 19 часов состоится репетиция Парада, посвященного 9 мая, без техники (площадь Революции).

ДЛЯ СПРАВКИ

17 апреля - День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск.

17 апреля - Всемирный день гемофилии.

17 апреля по народному календарю - Иосиф Песнопевец, Ольховые смотрины.