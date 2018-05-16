Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 17 мая.

В 10 часов состоится пресс-конференция Главы города Евгения Тефтелева с представителями школьных средств массовой информации, мероприятие состоится в рамках городской акции «Родом из детства» (Администрация Челябинска, площадь Революции, 2, 4 этаж, 401 аудитория).

В 11 часов 30 минут состоится региональный этап всероссийской робототехнической олимпиады (Свердловский проспект, 59, ДПиШ имени Крупской, спортивный корпус).

В 12 часов состоится мастер-класс народного артиста СССР, педагога-репетитора Большого театра Михаила Лавровского. У журналистов будет возможность взять интервью у артиста (Ярославского, 1, театр оперы и балета, вход через проходную).

В 13 часов состоится пресс-конференция «Социальные стройки-2018» (площадь Революции,4, пресс-центр телеканала ОТВ, 4 этаж).

В 13 часов состоится пресс-конференция «Как южноуральцам избежать мошенничества через мобильную связь и интернет» (областной пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», Васенко, 63, 4 этаж).

В 13 часов 40 минут состоится открытый Чемпионат по ногтевому сервису и шугарингу на Кубок Главы города, направление «Ногтевой сервис» (ДС «Юность», Свердловский пр., 51).

В 15 часов состоится презентация книги южноуральского историка Рашида Хакимова «Человек во власти, или Три дома Петра Сумина» (проспект Ленина, 60, Челябинская универсальная научная библиотека, зал № 1).

В 16 часов состоится встреча на тему «Как запустить инновационный пилот в корпорации» («Точка Кипения», Молодогвардейцев, 31).

ДЛЯ СПРАВКИ

17 мая - Праздники Всемирный день электросвязи и информационного общества.