Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 17 мая.

В 9 часов в Челябинске откроются площадки масштабного фестиваля науки и технического творчества Rukami: в Южно-Уральском государственном университете, в технопарке «Кванториум», в ИТ-парке. В программе - конкурсы, экскурсии, мастер-классы, научные лекции, выставка технических кружков Челябинской области, а также тематический перформанс, инсталляции и фотозоны.

В 9 часов 45 минут сбор СМИ для освещения сложнейшей методики тромбоэкстракции, при помощи которой рентгенхирурги ЧОКБ спасают пациентов с инсультом (ул. Воровского, 70, корпус 2, ЧОКБ).

В 10 часов состоится заседание рабочей группы по вопросу сохранения памятника природы областного значения – озера Горькое (Челябинск, ул. Кирова, 114, Законодательное Собрание Челябинской области, гербовый зал, 5 этаж).

В 10 часов - начало работы окружной стартап-школы Уральского федерального округа. Это три дня интенсивного обучения и практических занятий по уникальным методикам, разработанным экспертами и тренерами всероссийской программы развития технологического предпринимательства в молодежной среде «IT-Start» (Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 31).

В 11 часов начнется Круглый стол с участием технологичных компаний региона. Тема: «О развитии экосистемы инноваций в Челябинской области: проблемы и предложения инновационных компаний региона» (Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 31, IT Park74).

В 11 часов состоится пресс-подход главного врача ГКБ №6 Челябинска Виктора Шепелева (ул. Кирова, 165, минздрав Челябинской области, холл 2 этажа).

В 11 часов состоится церемония награждения победителей и призеров Всемирных летних игр Специальной Олимпиады, прошедшей с 8 по 22 марта в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Спортсменов и их наставников наградит исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Челябинской области Евгений Редин (ул. Цвиллинга, 27, 6-й этаж).

С 12 до 17 часов – акция «Ночь музеев» в отделении Челябинск Уральского ГУ Банка России (Челябинск, пр. Ленина, 58).

В 14 часов состоится ежегодный спортивный праздник «ЮУрГУ – спортивный вуз!», посвященный 85-летию Челябинской области. Главными событиями станут 51-легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Технополис» и массовое выполнение всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (Челябинск, пр. Ленина, 84 легкоатлетический стадион имени Е. Елесиной).

В 19 часов начнется «Ночь музеев» в ледовой арене «Трактор». Состоится открытие арены, начало развлекательной программы и экскурсий. Работают зоны: сцена с конкурсами и развлечениями, призами и подарками, экспозиции ретро-формы, эволюции клюшек и история клуба в программках на матчи, аквагрим (изображение логотипа клуба на лице), нанесение логотипа команды текстильными красками на принесенную одежду (линогравюра), фотозона «Три медведя», фотовыставка – «История «Трактора» в фотографиях» (Челябинск, ул. 250 лет Челябинску, 38).

В 20 часов 30 минут начало массового катания на льду (Челябинск, ул. 250 лет Челябинску, 38).

ДЛЯ СПРАВКИ

17 мая - Праздники Всемирный день электросвязи и информационного общества.

17 мая в народном календаре - Пелагея Заступница, День баклушников.