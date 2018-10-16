Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 17 октября.

В 9 часов 30 минут состоится V Южно-Уральский конгресс акушеров-гинекологов, неонатологов, анестезиологов-реаниматологов и службы пренатальной диагностики (пр. Ленина, 26а, гранд-отель «Видгоф», 2 этаж).

В 10 часов состоится круглый стол по осужденным в рамках координационного совета уполномоченных в Уральском Федеральном округе. Тема: «Защита прав осужденных с инвалидностью и маломобильных групп, отбывающих наказание в местах лишения свободы» (Кирова, 114, Законодательное собрание области, конференц-зал, 3 этаж).

В 10 часов состоится открытие десятого международного конгресса передовых наук «Научная парадигма цивилизации в XXI веке. Капитализм, социализм и четвёртая технологическая революция» (Братьев Кашириных, 129, актовый зал театрального корпуса ЧелГУ).

С 10 до 13 и с 14 до 17 часов пройдет IV региональный чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс - Южный Урал 2018» ГБУ ДО «ДУМ «Смена», Челябинск, ул. Горького, 38; Челябинск, ул. Культуры, 102).

В 11 часов состоится пресс-конференция по гастролям Большого в Челябинске. В ней примут участие директор Большого театра Владимир Урин, дирижер Большого театра Павел Клиничев, солист Большого театра Маттео Липпи, солистка Большого театра Анна Нечаева, директор Челябинского театра оперы и балета Владимир Досаев, первый заместитель министра культуры Челябинской области Григорий Цукерман, генеральный директор Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Елена Булукова (пл. Ярославского, 1, театр оперы и балета).

В 11 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по законодательству (Челябинск, Кирова, 114, каб.504).

В 11 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экологии (Челябинск, Кирова, 114, гербовый зал).

В 11 часов 30 минут губернатор Челябинской области Борис Дубровский проведет заседание правительства (ул. Цвиллинга, 27а).

В 11 часов 30 минут состоится пресс-конференция о разработке комплексной схемы организации дорожного движения в городе Челябинска, Участие принимают: заместитель Главы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников и разработчики (администрация Челябинска, площадь Революции, 2, 401 кабинет).

В 12 часов состоится репетиция актерами Большого спектакля «Богема» (пл. Ярославского, 1, Челябинский театр оперы и балета, 2 этаж).

В 12 часов заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по промышленной политике (Челябинск, Кирова, 114, каб.502).

В 12 часов состоится пресс-конференция на тему «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Южного Урала». В ней примут участие старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС МЧС России по Челябинской области Павел Терешин; заместитель начальника ГУ «Поисково-спасательная служба Челябинской области» по ПСР Денис Гарифуллин (ул. Васенко, 63, 4 этаж).

В 13 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экономической политике (Челябинск, Кирова, 114, гербовый зал).

В 14 часов состоится экскурсия в исправительную колонии №2 Челябинска для участников координационного совета уполномоченных в Уральском Федеральном округе

В 15 часов состоится награждение победителей кинофестиваля «Надежда. Челябинск 2018» (Монтажников, 7а).

В 16 часов 30 минут состоится пресс-конференция с народным артистом РФ, дирижером Московского симфонического оркестра Павлом Коганом. После пресс-конференции состоится репетиция (ул. Труда, 92А, концертный зал имени С.С. Прокофьева).

ДЛЯ СПРАВКИ

17 октября - Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.

17 октября – в народном календаре Ерофеев день. В этот день отмечается память священномученика Иерофея, жившего в Афинах в 1 веке.

17 октября 1961 года открыт Государственный Кремлевский Дворец.

17 октября 1918 года в Москве основан первый в мире государственный Музей игрушки.

17 октября 1938 года в СССР учреждена медаль «За отвагу».