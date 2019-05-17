Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 18-20 мая

18 мая, суббота

С 10 до 14 часов на площади Революции будет работать интерактивный проект «Территория здоровья». Этот день будет посвящен Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией. Посетители площадки смогут пройти обследование по определению возраста сосудов, получить рекомендации кардиолога, а также проверить исправность работы домашних тонометров.

В 10 часов начнется форум медиаграмотности для начинающих журналистов (ул. Братьев Кашириных, 129, театральный корпус ЧелГУ).

В 10 часов 30 минут начнется второй день фестиваля идей и технологий Rukami. В программе: в центральном пруду парка – показательные выступления судомоделистов, под открытым небом – демонстрация запуска ракет, в шатре – соревнования между радиоуправляемыми авто-моделями, интерактивная аллея-выставка технических кружков области, инновационных технологий и изобретателей (Челябинск, ул. Коммуны, 122К1, Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина).

В 10 часов 30 минут состоится брифинг «Журналисты VS блогеры: кому доверять в 2К19?» ул. Братьев Кашириных, 129, театральный корпус ЧелГУ).

В 10 часов 30 минут начнутся массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут». В них смогут принять участие все желающие. На Южном Урале эти состязания пройдут в трех городах – Челябинске, Магнитогорске и Златоусте. В областном центре они состоятся на территории муниципальной лыжной базы (ул. Лесопарковая, 2-А).

В 11 часов состоится весенний «Кубок Чистоты» - квест по сбору и сортировке мусора плюс развлекательная программа (городской бор, Изумрудный карьер, ориентир Калининградская, 48, и станция детской ж/д «Водная»).

В 11 часов 30 минут состоится торжественная церемония открытия массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский азимут» (ул. Лесопарковая, 2-А, территория муниципальной лыжной базы).

В 12 часов 30 минут будет дан старт забега «лабиринт» для юных участников массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский азимут» (ул. Лесопарковая, 2-А, территория муниципальной лыжной базы).

В 13 часов Камерный театр примет участие в чемпионате по шашлыкам (центр отдыха «Боярская станица», оз Большой Кременкуль).

В 13 часов 45 минут - старт велосипедистов в рамках соревнований по спортивному ориентированию «Российский азимут» (ул. Лесопарковая, 2-А, территория муниципальной лыжной базы).

В 14 часов состоится открытие музея ЧОУНБ (Челябинск, пр. Ленина, 60, публичная библиотека).

С 14 часов 30 минут до 20 часов состоится III фестиваль иностранных языков IT'S TIME. Гостей ждут 14 увлекательных историй языковедов, переводчиков, преподавателей и лингвоманов из Китая, Бразилии, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Челябинска, также мастер-классы, игры и конкурсы от партнёров фестиваля. Встреча пройдёт в театральном корпусе ЧелГУ (Братьев Кашириных,129).

В 15 часов церемония закрытия соревнований по спортивному ориентированию «Российский азимут» (ул. Лесопарковая, 2-А, территория муниципальной лыжной базы).

- В Челябинской области состоится экологический турнир «Кубок Чистоты».

- Стартует VII Региональный этап Всемирных детских игр победителей пройдет 18-19 мая. В соревнованиях примут участие дети, победившие рак, их братья и сестры. Ребята будут соревноваться в восьми разных видах спорта: легкой атлетике, плаванию, настольному теннису, стрельбе, шахматам, шашкам, футболу, ходьбе с поддержкой (для участников с протезами нижних конечностей (включая эндопротезы), костылями, палочкой, на коляске). В этом году впервые участники смогут выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Детей и родителей ждут красочные церемонии открытия и закрытия, концерт, мастер-классы, развлечения, фейерверк, медали и подарки на спортивных этапах (база отдыха «Лесная застава»).

В 18 часов состоится премьера спектакля «В Москву разгонять тоску» (ул. Кирова,116, Молодежный театр).

В 21 час30 минут в музейную ночь перед вечерним показом спектакля в Молодежном театре состоится «суповая» церемония. Зрители смогут перед премьерой отведать суп и окунуться в особую атмосферу, заряженную творчеством Коляды (Челябинск, ул. Кирова,116).

С 18 часов 18 мая до 2 часов 19 мая в Государственном историческом музее Южного Урала стартует Ночь музеев (ул Труда, 100).

Программа

18:00-24:00 - Переход между залами: Фотозона.

18:00-21:00 - Фойе западной башни: «Ночь дарения в музее».

18:30 и 20:00 - Малый выставочный зал: Интерактивное занятие на выставке «Легендарный Калашников».

18:30 - Большой выставочный зал: Авторская экскурсия на выставке «ВелоМотоЭпоха».

20:00 - Музейный Дебаркадер: Показ спектакля «Я на границе тебя. Ты на границе меня».

Снаружи музея:

18:00-19:00 - Центральная площадка между башнями Исторический танец от студии «Гаттака» .

19:00-20:00 - Центральная парковка между башнями: Встреча с мотоклубом «WINGS».

20:00 и 22:00 - Сад камней: Экскурсия «Сад камней. Ночная прогулка».

20:00 и 22:00 - Музей на крыше: Экскурсия «Ночной Челябинск. Огни большого города».

20:00-23:00 - Летняя эстрада: Музыкальный концерт.

С 18 часов 18 мая до 2 часов 19 мая пройдет «Ночь искусств» в музее искусств (пл. Революции, 2, ул Труда, 92а).

19 мая, воскресенье.

В 9 часов состоится второй молодежный форум «Законодательная инициатива» (Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 34, отель «Виктория»).

С 10 до 14 часов на площади Революции будет работать интерактивный проект «Территория здоровья». Пройдет массовая акция «Знать. Помнить. Действовать», приуроченная к Всемирному дню памяти умерших от СПИДа. Помимо викторины с призами и памятного концерта участников будут ждать сразу два мобильных пункта тестирования на ВИЧ, где можно бесплатно, быстро, анонимно проверить свое здоровье.

Состоится второй день VII Регионального этапа Всемирных детских игр победителей (база отдыха «Лесная застава»).

20 мая, понедельник.

В 9 часов состоится аппаратное совещание администрации города с участием Главы города Владимира Елистратова (администрация Челябинска, площадь Революции, 2, 5 этаж)

В 11 часов состоится прием главы города Владимира Елистратова призеров и победителей Всероссийских и Международных предметных олимпиад (Челябинск, площадь Революции, 2, 5 этаж).

ДЛЯ СПРАВКИ

18 мая - Международный день музеев.

18 мая - День Балтийского флота ВМФ России.

18 мая - Всероссийский день посадки леса.

18 мая - День калмыцкого чая (третья суббота мая).

18 мая – в 1896 году в Санкт-Петербурге в доме № 46 по Невскому проспекту открыт первый в России кинотеатр.

18 мая – День Розовой Пантеры.

18 мая – фестиваль «Ночь музеев».

18 мая в народном календаре – Арина Капустница, Арина Рассадница.

19 мая - День пионерии.

19 мая - Всемирный день памяти жертв СПИДа (третье воскресенье мая).

19 мая в народном календаре – Иоф Горошник.

20 мая - Всемирный день пчел.

20 мая - Всемирный день метрологии.

20 мая - День Волги.

20 мая - Всемирный день травматолога.

20 мая в народном календаре – Купальница.

20 мая - День Святого Бернадина Сиенского (покровитель рекламистов и сотрудников пресс-служб).

20 мая 1570 года в Антверпене напечатан первый в мире географический атлас.

20 мая 1742 года русский штурман Семен Челюскин на собачьих упряжках достиг самой северной оконечности Евразии.

20 мая 1942 года учрежден орден Отечественной войны I и II степени.