Анонсы событий и мероприятий на 18 декабря
Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 18 декабря.
В 8 часов 30 минут состоится демонтаж незаконных некапитальных объектов с гостевых маршрутов (выезд от администрации города, площадь Революции, 2).
В 11 часов состоится заседание Челябинской городской думы (пл. Революции, 2, 5 этаж).
В 13 часов состоится заседание Совета по реализации государственной национальной политики (Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 27а, резиденция губернатора Челябинской области, зал заседаний правительства, 4 этаж).
В 15 часов состоится заседание межведомственной комиссии по профилактике наркомании при Администрации города, в рамках заседания состоится видеоконференция со школами города Челябинска (1 Пятилетки, 57, конференц-зал).
В 16 часов состоится круглый стол «Организация парковочного пространства в Челябинске и проблемы эвакуации транспортных средств». К дискуссии приглашены представители министерства дорожного хозяйства и транспорта региона, министерства тарифного регулирования и энергетики, Роспотребнадзора, ЗСО, Администрации Челябинска, Челябинской городской Думы, ГИБДД, прокуратуры, а также члены и эксперты ОП (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж).
Справка.
18 декабря - Международный день мигранта.
18 декабря - День работников органов ЗАГСа.
18 декабря - День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел Российской Федерации.