Новости Челябинска и
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Автор:
Любовь Юрина
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Анонсы событий и мероприятий на 18 декабря

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 18 декабря.

В 8 часов 30 минут состоится демонтаж незаконных некапитальных объектов с гостевых маршрутов (выезд от администрации города, площадь Революции, 2).

В 11 часов состоится заседание Челябинской городской думы (пл. Революции, 2, 5 этаж).

В 13 часов состоится заседание Совета по реализации государственной национальной политики (Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 27а, резиденция губернатора Челябинской области, зал заседаний правительства, 4 этаж).

В 15 часов состоится заседание межведомственной комиссии по профилактике наркомании при Администрации города, в рамках заседания состоится видеоконференция со школами города Челябинска (1 Пятилетки, 57, конференц-зал).

В 16 часов состоится круглый стол «Организация парковочного пространства в Челябинске и проблемы эвакуации транспортных средств». К дискуссии приглашены представители министерства дорожного хозяйства и транспорта региона, министерства тарифного регулирования и энергетики, Роспотребнадзора, ЗСО, Администрации Челябинска, Челябинской городской Думы, ГИБДД, прокуратуры, а также члены и эксперты ОП (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж).

Справка.

18 декабря - Международный день мигранта.

18 декабря - День работников органов ЗАГСа.

18 декабря - День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел Российской Федерации.

Автор:
Любовь Юрина
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