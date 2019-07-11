Присылайте свои новости

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 18 июля.

В 10 часов состоится выездное совещание по вопросам состояния инфраструктуры города Челябинска с участие временно исполняющей полномочия главы города Натальей Котовой (по свободному маршруту).

С 17 до 19 часов Камерный театр Челябинска будет проходить кастинг по отбору артистов для премьеры спектакля «Сукины дети» по сценарию Леонида Филатова. Главное условие для участников – отсутствие актерского образования.

В 18 часов состоится открытие Центра общественной поддержки кандидата на должность губернатора Челябинской области от КПРФ Константина Нациевского (Челябинск Советская, 16а, 4 этаж).

СПРАВКА

18 июля - День создания органов государственного пожарного надзора в России.

18 июля - Международный день Нельсона Манделы.

18 июля в православном календаре - празднование в честь обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского.

18 июля в народном календаре – Афанасьев день, Месяцев праздник.

Любовь Юрина