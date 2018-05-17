Анонсы событий и мероприятий на 18 мая
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 18 мая.
В 9 часов 45 минут состоится открытие первого областного конкурса профессионального мастерства фельдшерских бригад скорой медицинской помощи (Копейск, Озерная, 5, ЗРК «Курочкино»).
В 10 часов состоится областной конкурс профессионального мастерства среди водителей автобусов автотранспортных предприятий Челябинской области (парковка у ледовой арены «Трактор»).
В 10 часов 30 минут состоится очередная встреча приверженцев столь популярного сегодня плогинга (у входа в парк Лыжной базы).
В 10 часов 30 минут состоится Первый съезд православной молодёжи Уральского федерального округа (гостиница Виктория).
В 11 часов состоится открытый Чемпионат по ногтевому сервису и шугарингу на Кубок Главы города, направление «Шугаринг» (ДС «Юность», Свердловский пр., 51).
В 13 часов учащиеся нового учебного центра микрорайона Парковый вместе со своими родителями разобьют аллею из 80 сосен (Скульптора Головницкого, 5, МАОУ «Образовательный центр № 2 г. Челябинска»).
В 14 часов состоится подведение итогов конкурса по организации питания c участием Главы города Челябинска Евгения Тефтелева (ул. Скульптора Головницкого, 5).
ДЛЯ СПРАВКИ
18 мая - Международный день музеев.