Анонсы событий и мероприятий на 18 октября
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 18 октября.
В 10 часов состоится пресс-конференция, посвященная запуску портала «Навигатор дополнительного образования»: donavigator.ru (площадь Революции, 4).
В 10 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике (Челябинск, Кирова, 114, гербовый зал).В 11 часов состоится церемония закрытия IV регионального чемпионата по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс – Южный Урал-2018» (ул. Горького, 38, дворец учащейся молодежи «Смена», 1 этаж, зрительный зал).
В 12 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по аграрной политике (Челябинск, Кирова, 114, гербовый зал).
В 12 часов 30 минут в рамках III форума «Новое поколение выбирает» состоится панельная дискуссия (Дворец пионеров и школьников на Алом поле, Свердловский проспект, 59, театральный корпус)
В 17 часов в Челябинске пройдет традиционный турнир по футболу имени Героя России Евгения Родионова. В соревнованиях примут участие юные футболисты (10-12 лет) из Уфы, Кургана, Тюмени, Магнитогорска, Миасса, Южноуральска, Челябинска. Почетным гостем мероприятия станет мать Героя России - Любовь Федоровна Родионова (СШОР №3, ул. Худякова, 31).
ДЛЯ СПРАВКИ
18 октября - Международный день кредитных союзов.
18 октября в православном календаре День памяти евангелиста Луки.
18 октября в народном календаре Харитины – первые холстины.
18 октября 1009 года по приказу египетского правителя Аль-Хакима разграблен и разрушен храм Гроба Господня.
18 октября 1867 года Аляска передана США.
18 октября 1942 года в блокадном Ленинграде состоялось открытие театра имени В.Ф. Комиссаржевской.
18 октября 1967 года космическая станция «Венера-4» получила первые научные данные с поверхности Венеры.
18 октября 1947 на полигоне Капустин Яр состоялся запуск первой отечественной баллистической ракеты А-4.