Анонсы событий и мероприятий на 19-21 мая
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 19-21 мая.
19 мая
В 10 часов состоится торжественное закрытие почетного караула «Вахта памяти» у мемориала «Вечный огонь» (Аллея Славы).
В 10 часов состоится выезд представителей СМИ в челябинский федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии на «День детского сердца» (Театральная площадь, автобус г/н Н822КН).
В 10 часов 30 минут состоится торжественное открытие Региональных соревнований «Игры Победителей» 2018 (база отдыха «Лесная застава», Сосновский р-н, п. Долгодеревенское, д. Ключевка).
В 12 часов состоится юбилейный открытый городской фестиваль «Стартин-Люкс 25» (Театаральная площадь).
20 мая
В 11 часов ежегодный Чемпионат и первенство по конному спорту «Надежда» (пос. Смолино, улица Чапаева, 123).
В 12 часов состоится массовая акция «Знать. Помнить. Действовать» в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» (площадь Революции, со стороны здания арбитражного суда).
В 13 часов 30 минут состоится торжественное закрытие Региональных соревнований «Игры Победителей» 2018 (база отдыха «Лесная застава», Сосновский р-н, п. Долгодеревенское, д. Ключевка).
21 мая
В 9 часов состоится аппаратное совещание Администрации города с участием Главы города Челябинска Евгения Тефтелева (Администрация Челябинска, площадь Революции, 2, 5 этаж).
В 10 часов состоится праздник «Последний звонок» школы-интерната № 4 (ДПиШ имени Крупской, Свердловский проспект, 59).
ДЛЯ СПРАВКИ
19 мая - Всероссийский день посадки леса.
20 мая - Всемирный день метрологии.
20 мая - Всемирный день травматолога.
21 мая - День полярника в России.
21 мая - День инвентаризатора (День работника БТИ).