Новости Челябинска и
Челябинской области
16:19
Автор:
Ольга Мельчакова
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Анонсы событий и мероприятий на 19-21 мая

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 19-21 мая.

19 мая

В 10 часов состоится торжественное закрытие почетного караула «Вахта памяти» у мемориала «Вечный огонь» (Аллея Славы).

В 10 часов состоится выезд представителей СМИ в челябинский федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии на «День детского сердца» (Театральная площадь, автобус г/н Н822КН).

В 10 часов 30 минут состоится торжественное открытие Региональных соревнований «Игры Победителей» 2018 (база отдыха «Лесная застава», Сосновский р-н, п. Долгодеревенское, д. Ключевка).

В 12 часов состоится юбилейный открытый городской фестиваль «Стартин-Люкс 25» (Театаральная площадь).

20 мая

В 11 часов ежегодный Чемпионат и первенство по конному спорту «Надежда» (пос. Смолино, улица Чапаева, 123).

В 12 часов состоится массовая акция «Знать. Помнить. Действовать» в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» (площадь Революции, со стороны здания арбитражного суда).

В 13 часов 30 минут состоится торжественное закрытие Региональных соревнований «Игры Победителей» 2018 (база отдыха «Лесная застава», Сосновский р-н, п. Долгодеревенское, д. Ключевка).

21 мая

В 9 часов состоится аппаратное совещание Администрации города с участием Главы города Челябинска Евгения Тефтелева (Администрация Челябинска, площадь Революции, 2, 5 этаж).

В 10 часов состоится праздник «Последний звонок» школы-интерната № 4 (ДПиШ имени Крупской, Свердловский проспект, 59).

ДЛЯ СПРАВКИ

19 мая - Всероссийский день посадки леса.

20 мая - Всемирный день метрологии.

20 мая - Всемирный день травматолога.

21 мая - День полярника в России.

21 мая - День инвентаризатора (День работника БТИ).

Автор:
Ольга Мельчакова
-
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