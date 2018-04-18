Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 19 апреля.

В 9 часов состоится X областной конкурс «Педагог года в дошкольном образовании» (Чичерина, 40Б, Детский сад №482).

В 10 часов состоится пресс-конференция министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Д.С. Микулика (Российская, 67, пресс-центр «АиФ»).

В 10 часов состоится конференция «Развитие бизнеса: инструменты управления компанией» (Карла Маркса, 131, отель Маркштадт).

В 12 часов сотрудники челябинского отделения Уральского главного управления Банка России проведут мероприятие по повышению финансовой грамотности для бизнесменов (МФЦ «Территория бизнеса», Российская, 110, корп.1).

В 13 часов 30 минут состоится пресс-конференция организаторов чемпионата мира по хоккею среди юниоров U-18 (250 лет Челябинску, 38, ледовая арена «Трактор», пресс-центр, 3 этаж).

В 14 часов первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин примет участие в торжественной церемонии открытия регионального этапа всероссийской «Вахты памяти» (Аллея Славы у мемориала «Вечный огонь»).

В 18 часов состоится творческая встреча с актером, режиссером, поэтом, автором текстов для Шендеровича и Хазанова, сценаристом сериалов, в том числе «Моя прекрасная няня», Сергеем Плотовым (Цвиллинга, 34, выставочный зал союза художников).

В 18 часов 30 минут губернатор Челябинской области Борис Дубровский посетит открытие фотовыставки семейной династии фотографов Ткаченко, посвященной 70-летию челябинского хоккея «История хоккея Южного Урала» (250 лет Челябинску, 38, ледовая арена «Трактор», второй этаж, сектор Д).

В 18 часов 45 минут состоится церемония спецгашения почтовых карточек чемпионата мира по хоккею среди юниоров эксклюзивным штемпелем с логотипом соревнований (250 лет Челябинску, 38, ледовая арена «Трактор» сцена в фойе арены).

В 19 часов губернатор Челябинской области Борис Дубровский примет участие в церемонии открытия чемпионата мира по хоккею среди юниоров U-18 (250 лет Челябинску, 38, ледовая арена «Трактор»).

ДЛЯ СПРАВКИ

19 апреля - День российской полиграфии.