Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 19 апреля.

С 9 до 11 часов в рамках Национального Дня донора будет работать мобильный пункт заготовки крови ЧОСПК (Кировка, около Челябинского театра оперы и балета имени М.И.Глинки).

В 10 часов начнется финал областного конкурса молодых ораторов «Златоуст» (Челябинск, ул. Васенко 63, 3 этаж, общество «Знание», актовый зал).

В 10 часов стартует IX турнир по мини-футболу среди национальных молодежных команд (стадион спортивного комплекса «Лидер» )

В 10 часов 30 минут начнется открытый урок педагога по вокалу из Италии Паоло де Наполи для солистов Челябинского театра оперы и балета. Специалист работал с артистами Берлинской Штатсопер, Тетра Реал в Мадриде, Метрополитен опера, Опера Гарнье в Париже и Глиндебурна. С артистами челябинского театра Паоло де Наполи совершенствует итальянский оперный язык: дикцию, стиль, манеру подачи. Будет возможность взять комментарий у итальянского педагога и солистки челябинского театра Елены Роткиной (Челябинский театр оперы и балета).

В 11 часов состоится пресс-конференция с сотрудниками УФНС России по Челябинской области, которые расскажут про новые налоговые льготы, в том числе для многодетных семей (Челябинск, ул. Российская, 67, 9 этаж).

В 11 часов 30 минут стартует Всероссийский экологический форум «Единой России» «Чистая страна».

В 14 часов состоится открытая репетиция будущей премьеры по пьесе современного автора С. Баженовой «В душе хороший человек» (Челябинск, ул. Цвиллинга, 15, Камерный театр).

В 14 часов состоится открытие выставки и творческая встреча с поэтом и драматургом Константином Скворцовым (Челябинск, ул. Труда, 100, Государственный исторический музей Южного Урала, Восточная башня).

В 15 часов состоится встреча министра физической культуры и спорта Челябинской области Леонида Одера с призерами чемпионата Европы по тяжелой атлетике Кристиной Новицкой и Ксенией Пасхиной, а также их наставником Павлом Григорьевым. На ней спортсменкам и тренеру вручат денежные сертификаты за успешное выступление (Челябинск, ул. Энгельса, 22).

В 16 часов состоится «Библионочь» в Центральной городской детской библиотеке имени А.М.Горького (Челябинск, ул. Коммуны, 69).

В 18 часов состоится «Библионочь» в Челябинской областной универсальной научной библиотеке. Здесь будет царствовать Театр – четыре грани одного искусства: театр движения, поиска, импровизации и мысли. Читателей и гостей театрально-библиотечной феерии ждут: перевоплощения в любимых литературных героев, мастер-классы, театральные постановки, спектакли-откровения, книжные обсуждения, фокусы на расстоянии вытянутой руки, танцевальные номера и уличный театр (проспект Ленина, 60).

ДЛЯ СПРАВКИ

19 апреля - День российской полиграфии.

19 апреля - День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Отмечается впервые. Новая памятная дата России установлена федеральным законом в августе 2018 года.

19 апреля - День юридической службы Министерства внутренних дел России.

19 апреля - День работника ломоперерабатывающей отрасли России.

19 апреля - День подснежника.

19 апреля в народном календаре - Евтихий Тихий да Ерема Пролетный.

19 апреля 1783 года издан манифест Екатерины II о присоединении Крыма к России.

19 апреля 1935 года в СССР основано добровольное спортивное общество «Спартак».

19 апреля 1943 года организовано Главное управление контрразведки «Смерш».