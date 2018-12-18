Новости Челябинска и
Челябинской области
Сегодня 17:24
Автор:
Любовь Юрина
C
Комментировать

Анонсы событий и мероприятий на 19 декабря

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 19 декабря.

В 110 часов губернатор Челябинской области Борис Дубровский проведет заседание правительства (ул. Цвиллинга, 27).

В 13 часов состоится V этап форума «Информационное общество – 2018: развитие цифрового телевидения» (Парк-отель «Березка», Челябинск, пос. Смолино, ул. Чапаева, 118, строение 4, конференц-зал «Сувенир XL»).

В 13 часов состоится пресс-конференция «Будущее за молодежью муниципалитетов Южного Урала» (Челябинск, ул. Васенко, 63, 4 этаж).

В 13 часов состоится итоговое расширенное пленарное заседание Общественной палаты Челябинской области (ул. Кирова, 114, 3 этаж). Будет организована онлайн-трансляция.

В 19 часов состоится товарищеский матч «Ветераны «Трактора» и «Друзья Макарова» в честь 70-летия Николая Макарова (250 лет Челябинску, 38, ЛА «Трактор»).

В 14 часов состоится торжественный прием¸ посвященный подведению итогов конкурса профессионального педагогического мастерства с участием временно исполняющего полномочия Главы города Челябинска Владимира Елистратова (ДПШ им. Крупской, Свердловский пр, 59).

ДЛЯ СПРАВКИ

19 декабря - День военной контрразведки в России.

19 декабря - День снабженца в России.

19 декабря - Международный день помощи бедным.

19 декабря Русская Православная Церковь отмечает День святителя Николая Чудотворца.

19 декабря в народном календаре Никола Зимний.

Автор:
Любовь Юрина
ПРИСЛАТЬ НОВОСТЬ
Показать комментарии
Теги: 
Анонсы