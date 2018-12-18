Анонсы событий и мероприятий на 19 декабря
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 19 декабря.
В 110 часов губернатор Челябинской области Борис Дубровский проведет заседание правительства (ул. Цвиллинга, 27).
В 13 часов состоится V этап форума «Информационное общество – 2018: развитие цифрового телевидения» (Парк-отель «Березка», Челябинск, пос. Смолино, ул. Чапаева, 118, строение 4, конференц-зал «Сувенир XL»).
В 13 часов состоится пресс-конференция «Будущее за молодежью муниципалитетов Южного Урала» (Челябинск, ул. Васенко, 63, 4 этаж).
В 13 часов состоится итоговое расширенное пленарное заседание Общественной палаты Челябинской области (ул. Кирова, 114, 3 этаж). Будет организована онлайн-трансляция.
В 19 часов состоится товарищеский матч «Ветераны «Трактора» и «Друзья Макарова» в честь 70-летия Николая Макарова (250 лет Челябинску, 38, ЛА «Трактор»).
В 14 часов состоится торжественный прием¸ посвященный подведению итогов конкурса профессионального педагогического мастерства с участием временно исполняющего полномочия Главы города Челябинска Владимира Елистратова (ДПШ им. Крупской, Свердловский пр, 59).
ДЛЯ СПРАВКИ
19 декабря - День военной контрразведки в России.
19 декабря - День снабженца в России.
19 декабря - Международный день помощи бедным.
19 декабря Русская Православная Церковь отмечает День святителя Николая Чудотворца.
19 декабря в народном календаре Никола Зимний.