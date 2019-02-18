Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 19 февраля.

В 10 часов 45 минут состоится брифинг с министром образования Александром Кузнецовым по теме майских указов (ул. Орджоникидзе, 50, Кванториум).

В 11 часов состоится расширенное заседание коллегии министерства образования и науки Челябинской области и общественного совета министерства образования и науки региона, а также совещание руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. На мероприятии будут обсуждать проектное управление развитием сети дополнительных общеобразовательных программ на муниципальном уровне (ул. Орджоникидзе, 50, Кванториум).

В 11 часов состоится брифинг о нововведениях по взносам на капитальный ремонт. С февраля жители Челябинской области могут обращаться в многофункциональные центры с заявлениями на внесения изменений в лицевые счета, а именно: объединение, разделение счетов, смена ФИО абонента, изменение площади, типа собственности, и другое. Там же желающие смогут получить справку о наличии либо отсутствии задолженности по взносам за капитальный ремонт (ул. Труда, 164, 2 этаж, МАУ «МФЦ города Челябинска»).

В 12 часов состоится выездное заседание комитета Законодательного Собрания Челябинской области по промышленной политике (ул. Российская, 110, корп. 1, «Территория бизнеса»).

В 16 часов депутаты комиссии по социальной политике Челябинской городской думы рассмотрят план мероприятий по улучшению внешнего облика пешеходной части Кировки, который представит Управление культуры (пл.Революции,2, каб. 404).

ДЛЯ СПРАВКИ

19 февраля - Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита).

19 февраля в народном календаре Вукол Телятник, Жуколы.

19 февраля 1855 года - День рождения синоптической карты.